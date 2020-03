I en tekstmelding til TV 2 bekrefter Siv Jensen at hun mener det er for tidlig at Stortinget førstegangsbehandler kriseloven allerede i morgen.

Frp-lederen mener loven må strammes inn.

– Frp vil anbefale at komiteen bruker noe mer tid på å ferdigbehandle sin innstilling i denne saken. Det er mange prinsipielle avgrensninger som må på plass. Loven må avgrenses både i omfang og varighet og det må jobbes videre med mindretallsrettigheter, sier Jensen i en pressemelding.

Regjeringen har lagt frem en lov for Stortinget som skal gi Regjeringen økte fullmakter til raskt å sette inn nødvendige tiltak i forbindelse med håndteringen av koronautbruddet.

Etter det TV 2 erfarer ligger det an til både Frp og Ap vil gå inn for at loven vil vare i tre måneder. Regjeringen ønsket i utgangspunktet ut 2021, men nå ligger det et forslag på seks måneder.

Stortinget diskuterer også hvordan regjeringen skal holde Stortinget forløpende oppdatert.

Arbeidet ledes av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Den må strammes inn og presiseres, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om den nye krisefullmaktsloven.