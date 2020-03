Høie: – Denne dugnaden kan vare lenge

Helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) holdt sin daglige pressekonferanse klokken 16 fredag.

Med var også finansminister Jan Tore Sanner (H). Han varslet tidligere fredag at det vil komme ytterligere tiltak for å hjelpe bedrifter som sliter.

– Det er fredag. Sjeldent har kontrastene vært større. Det er fint vær, og vanligvis ville folk vært ute i sola eller dratt på fest. Og selv om dette frister, så vil jeg anbefale å ikke gjøre dette, sier justisminister Monica Mæland, som minner om at vi må holde avstand til folk.

Hindre smitte

Hun understreker at vår viktigste jobb nå er å hindre smitte av covid-19-viruset.

Mæland sier også at mange nå sliter økonomisk, men mener at de fleste nå er ivaretatt av nye økonomiske ordninger som er innført.

– Vi skal utstede en garanti for at alle får det de har rett på, men Nav har nå enorme mengder søknader, så vi ber om forståelse for at ting kan ta tid, sier hun.

Myndighetene har gått ut med en oppfordring til kommuner om å ikke lage egne innreise-regler.

– Dette er ikke fordi kommunene gjør feil, og situasjonen er forskjellig flere steder. Vi ser dette får negative ringvirkninger, så FHI er derfor klare på at de lokale tiltakene har liten effekt mot smittespredning. Vi må alle holde oss i ro, og ikke reise mer enn nødvendig, sier Mæland.

Mæland oppfordrer de kommunene som har lokale forbud om innreise, opphever dette.

Mæland sier også at det lanseres egne tiltak for arbeidstakere på Svalbard.

– Vi lager en egen stønad for de utenlandske arbeidstakerne i Longyearbyen som blir permittert, som ikke allerede omfattes av noen av våre ordninger, sier Mæland.

Viktig budskap

Bent Høie startet sin del av pressekonferansen med å si at han har et viktig budskap.

– Vi gleder oss alle til vi er ferdige med denne dugnaden, men jeg vet dette er veldig krevende for alle sammen. Jeg vil takke alle sammen for den jobben dere gjør, sier helseminister Høie.

Høie sier at myndighetene i løpet av helgen skal vurdere tiltakene som er innført.

– Over helga vil det bli klart hva som skjer etter 26. mars, om tiltakene blir strammet inn eller skjerpet, og om de da vil vare over påske, sier han.

Han understreker at det kan bli langvarig, og at folk må innstille seg på det.