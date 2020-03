Avlyst kamp nærmer seg utsolgt: – Det er helt unikt!

– Selg virtuelle pølser også!

Han kommer samtidig med et tips hvordan hockeyklubbene kan tjene enda noen kroner ekstra.

– Luleå Hockey la også ut kioskprisene, så folk kjøpte virtuelle pølser og potetgull og brus, selv om de ikke var på kampen. Klubben solgte virtuelle kioskvarer for mange hundretusen kroner, sier Erevik, og fortsetter:

– Jeg synes absolutt at dette kunne være noe for norske klubber også. Det er jo tøffe økonomiske tider for mange nå, og de har kanskje ikke råd til å støtte klubben med 200 kroner for en virtuell kampbillett. Da kan de jo kjøpe seg en virtuell pølse i kiosken til 30 kroner hvis de mener det er mer overkommelig, konkluderer Erevik.

– Helt spesielt for hockeyen

Han tror også andre idretter kunne tjent litt ekstra penger på å selge billetter til avlyste kamper, men minner om at ishockeysesongen ikke vil bli ferdigspilt.

– For Frisk og alle de andre klubbene så var de jo på slutten av sesongen. For fotballklubbene som sliter nå, så vil jo sesongen hos de på sikt starte. De har jo planer om å spille alle 30 rundene denne sesongen, så for fotballklubbene handler det først og fremst om et likviditetsspørsmål, poengterer han.