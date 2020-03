– Vi skal satse stort og bygge en spektakulær bilbutikk.

Det forteller Thomas Kleven, daglig leder i Autoxo, som på kort tid har etablert seg som en av landets mest eksklusive bilbutikker.

Etter fem års drift, med to adskilte avdelinger, er det nå klart at Autoxo og Autoxo Sport slår seg sammen, og drifter alt under samme tak på Billingstad, litt utenfor Oslo.

– Med dette tror jeg vi blir et av de mest spennende bilhusene i Norge. Salgslokalene blir betydelig større og hakket mer eksklusivt enn i dag, forteller Thomas.

Norges største

Etter oppstarten i 2015, er det ingen tvil om at Autoxo har vært en sentral bidragsyter for at luksus- og superbil-salget i Norge har vokst betydelig.

Vi snakker salg av biler fra aller øverste hylle, med merker som Ferrari, Maserati, Lamborghini og Rolls-Royce, bare for å nevne noen.

Akkurat nå utvides salgslokalene på Billingstad med 1.500 kvadratmeter. Totalt vil det nye bilhuset måle 4.500 kvadratmeter. Dermed blir «nye» Autoxo Sport Norges største luksusbil-butikk innenfor sitt segment.

– Vi skal videreføre driften fra Høvik-avdelingen, men nå i enda større og mer spennende lokaler. Det vil si at vi fortsetter satsningen ved å tilby et bredt utvalg premiumbiler, forteller Thomas til Broom.

Autoxo på Høvik er snart historie. I stedet flyttes den avdelingen hit – til Billingstad.

Pangstart: Har solgt 25 Ferrarier i Norge på tre måneder

Ekstra fokus på Ferrari og Maserati

Han legger til at Autoxo Sport samtidig kommer til å spisse fokuset på Ferrari og Maserati.

– Helt klart. Dette er to merker vi har stor tror på. Salget av Ferrari i Norge har så langt i år vært svært godt, og vi har opp mot 40 nye biler i bestilling. Med de nye lokalene, kommer disse merkene til og løftes til nye høyder. Kundene vil se at det blir en litt annen profil her enn tidligere, konstaterer Thomas.

Daglig leder i Autoxo, Thomas Kleven, ser frem til nyåpningen om en måneds tid.

– Vil dere videreføre arrangementene dere har opplevd suksess med tidligere?

– Absolutt. Vi kommer til å fortsette på samme måte, og videreutvikle konseptene vi allerede har gjort, slik som årlig drivout og isbanekjøring.

Thomas poengterer at nye Autoxo Sport vil tilby flere eksklusive eventer, som Ferrari Club Challenge.

Dette er en egen cup for eiere av Ferrari Challenge-biler. Her utgjør faktisk Norge det største laget i hele serien, med syv norske 488 Challenge-biler til start i åretes sesong.

– Mange har virkelig fått øynene opp for hvilken verden Ferrari tilbyr. Det handler ikke bare om å eie en bil, men muligheten til å bruke den på de aller råeste racerbanene i verden. At vi har blitt så mange fra Norge på kort tid, er vi veldig stolt over.

Autoxo Driveout: – Det har vokst helt ut av proporsjoner

Så langt i år har Autoxo Sport solgt 25 Ferrari-modeller i Norge. Det er ny rekord.

Tøff konkurranse

Oppussingen av de nye lokalene er i full gang i disse dager. Målet er åpne butikken allerede i slutten av april, hvis alt går etter planen.

– Dette avhenger selvfølgelig av situasjonen med Covid-19 og vi forholder oss til de anbefalingene helsemyndighetene gir, legger Thomas til.

Nye Roma er én av flere nyheter fra Ferrari i år.

Autoxo Sport blir langt fra alene om å selge luksusbiler på Billingstad. I sommer åpner blant annet Bentley splitter nye lokaler, i tillegg til at luksusbil-selger Olav Medhus har etablert en ny butikk i samme område.

– Jeg tenker det er sunt med litt konkurranse og at det gir motivasjon. Spesielt det at Porsche og Bentley har satt opp nye anlegg, gjør at listen er hevet og at alle må skjerpe seg litt ekstra. Er man redd for konkurranse, burde man kanskje finne seg en annen bransje å jobbe i.

– På hvilket område vil dere skille dere tydeligst fra konkurrentene?

– Vi vil fortsette å bygge videre på totalopplevelsen av det å kjøpe og eie biler i dette segmenet. Eventer og opplevelser er en del av det. I tillegg har vi nok et vesentlig bredere utvalg enn de fleste andre merkeforhandlerne. Det tror jeg vil glede veldig mange bilinteresserte, avslutter Thomas Kleven.

Italienske Maserati blir en del av storsatsningen på Billingstad.

