Fredag holder Oslo universitetssykehus en pressekonferanse om hva som gjøres i Norge vedrørende medisin mot koronaviruset.

Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen, professor Pål Aukrust, og forskningsdirektør Erlend Smeland er tilstede under pressekonferansen.

– En rekke land skal være med på en global studie. Vi står bak og støtter studien, sier Røttingen under pressekonferansen.

TV 2 erfarte tidligere fredag at Oslo universitetssykehus (OUS) vil gå i gang med testing av medisinen Remdesivir for koronapasienter.

Det er nå klart at sykehus over hele landet vil ta i bruk både Remdesivir og Hydroxyklorokin i behandlingen av covid-19, hos voksne pasienter som ønsker å ta del i studien.

Etablerte medisiner

Hydroxyklorokin er en medisin brukt mot malaria, mens Remdesivir tidligere har blitt forsøkt brukt mot ebola. De er begge etablerte medisiner, og pasienter med koronaviruset har blitt behandlet med disse før.

– Problemet er at vi ikke vet hvor mange som har blitt testet med medisinene, og at alt har vært basert på enkeltrapporter. Derfor har man ikke kunne trukket noen konklusjon om medisinen fungerer eller ikke, sier professor Pål Aukrust.

Den globale studien skal kunne vise om medisinene fungerer eller ikke, og både store og små sykehus i Norge deltar.

– Dette er et nettverk, og uten alle de små og store sykehusene i Norge er vi ingenting, sier Aukrust.

Ønsker ikke hamstring

OUS opplyser om at de har nok medisiner til å gjøre en bred testing. Verdens helseorganisasjon (WHO) har kjøpt opp Remdesivir, som vil støtte norske sykehus under studien.

De opplyses likevel om at de ikke har uendelige mengder av medisinene, og de fraråder derfor hamstring.

– Denne studien betyr mye for helsevesenet. Vi setter pris på at det brukes ansvarlig, og at det ikke hamstres, sier sykepleier ved sykehuset under pressekonferansen.

Lovende medisin

Det finnes ingen vaksine mot covid-19, men det internasjonale fagmiljøet jobber hardt for å få dette på plass.

I mellomtiden er det flere medisiner som forsøkes i behandling av smittede pasienter. Den amerikanske presidenten Donald Trump uttalte torsdag at USA vil godkjenne forsøk av malariamedisinen Hydroxyklorokin mot viruset.

De omtalte medisinene er ikke en godkjent medisin mot viruset. Likevel har assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Bruce Aylward, uttalt at Remdesivir er det eneste medikamentet de tror kan ha effekt mot koronaviruset.

Også medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk stiller seg bak påstanden.

– Remdesivir er det legemiddelet som virker mest lovende mot korona så langt, sier Madsen.

Det er det amerikanske bioteknologiselskapet Gilead Sciences som har utviklet Remdesivir. På sine egne nettsider understreker firmaet at de foreløpig ikke har klart å bekrefte at medisinen fungerer som behandling av Covid-19.