– Kapasiteten vår er sprengt

– Det er eksepsjonelt. Det ligner ikke på noe annet vi har opplevd tidligere, sier Ole Irgens som er kommunikasjonssjef i Tryg forsikring.

Koronaviruset herjer i store deler av verden, noe som fører til at grenser stenges og flyruter kanselleres.

Det har ført til at tusenvis av nordmenn står i fare for å bli strandet i utlandet. Mange av dem kontakter nå sitt forsikringsselskap for å forsøke å få dekket dyre hjemreiser og kansellerte flyvninger.

Tusenvis hver dag

Irgens sier til TV 2 at pågangen er så stor at de har et stort antall saker de ikke en gang har funnet tid til å se på.

– Saksbehandlerkapasiteten vår er sprengt. Vi får tusenvis av henvendelser hver dag, sier Irgens.

Han sier at selv om situasjonen oppleves som akutt for mange, må de nå oppfordre kunder til å smøre seg med tålmodighet.

– Man må regne med at det går noen dager eller kanskje uker før folk får svar. Vi må ta de som haster mest først, sier han.

Kommer til å koste mange millioner

Også andre forsikringsselskap TV 2 har snakket med melder om store kapasitetsutfordringer i koronakrisen.

DNB- og Sparebank 1-selskapet Fremtind mottar et sted mellom 1500 og 3000 telefoner om dagen, og anslår overfor TV 2 at oppgjøret for koronakrisen vil bli på omlag 75 millioner kroner.

De andre selskapene TV 2 har vært i kontakt med har ikke anslag på hva oppgjøret vil koste, men ingen legger skjul på at summen vil bli enorm.

Gjensidige forsikring opplyser til TV 2 at de fredag formiddag har registrert 14.000 forsikringssaker. Det er en økning på 75 prosent siden mandag. Samtidig er pågangen fra kunder på telefonen enorm.

– Det er fortsatt veldig stor pågang, selv om vi ser en tendens til en liten utflating. Vi får svært mange telefoner og klarer ikke å hjelpe alle kundene så raskt som vi ønsker, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han oppfordrer alle som ikke har akutt behov for medisinsk hjelp til å melde skaden på nett, og ikke ringe selskapet.

– Det vil hjelpe fellesskapet, og vi kan sette inn ressursene der det trengs aller mest, sier han.

If forsikring ber også om at folk ikke ringer med mindre det er akutt og gjelder reiser som skjer den nærmeste tiden, eller om du står fast i utlandet.

– Vi må prioritere å hjelpe de som er strandet i utlandet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland.

Lover å hjelpe alle

Likevel bedyrer alle forsikringsselskapene at de vil hjelpe alle kunder. Men de ber kunder om forståelse for at ting kan ta noe tid.