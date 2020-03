Nå må også Datarock-vokalisten på NAV

Kanselleringer og konsertstopp til tross, Datarock-frontmannen støtter myndighetene sine tiltak for å få bukt med korona-viruset.

– Jeg skjønner veldig godt at alt blir stengt ned og at alle må bidra. Jeg støtter avlysningene, men selv om det blir lagt opp til fantastiske løsninger, så erstatter ikke det alt som har forsvunnet nå, sier han.

Korona-krisen har rammet kulturlivet hardt, og Datarock er et av bandene som opplever at alle konserter er avlyst. Vokalist og frontmann Fredrik Saroea må for første gang gå på NAV. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Krisepakke til kulturlivet

I forrige uke la regjeringen frem en krisepakke på 900 millioner kroner til kultur- og idrettslivet i Norge.

«Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset», skriver regjeringen i en pressemelding.

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

– Mange i Norge lider nå store tap. Det gjelder alt fra små frisørsalonger til store idrettslag. Selv om vi har god økonomi i Norge, så blir det ikke sånn at ingen lider noen tap. Det vi gjør nå, er å sørge for at så mange som mulig lider så små tap som mulig, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja under fremleggelsen av krisepakken.

– Fantastisk, men ikke nok

Av de 900 millionene, er 300 millioner kroner øremerket kulturlivet. I tillegg har staten sagt at de vil bidra med garantier for lån til bedrifter som sliter med å betale utgifter for å overleve.

– Jeg tror tiltakspakken vil fungere for personer, men låne-ordningen for bedrifter er jeg mer usikker på sier Vegard Moberg.

Vegard Moberg fra BRAK er bekymret for fraværende inntekter for musikkbransjen under korona-krisen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han er daglig leder for Brak, som er en interesseorganisasjon for musikkbransjen på Vestlandet.

Organisasjonen har 2.200 medlemmer, og Moberg frykter nå for fremtiden til store deler av kultur-bransjen.

– Jeg mener staten heller burde kompensert for den omsetningen de tar bort, sier Moberg, og legger til:

– Det er uvisst hvor lenge denne korona-krisen vil vare, og her snakker vi om virksomheter som er avhengig av at hjulene går rundt. – Når noen da sier at hjulene må stoppe, så er det en forferdelig situasjon for mange. Vi merker mye usikkerhet og uro i bransjen nå, sier han.

– Hva tror du vil skje med kultur-bransjen og bedriftene i apparatet rundt artistene, som følge av denne korona-krisen?

– Det er vanskelig å si. De vil uansett bli påført stor skade, men som i alle andre bransjer så er det umulig å forutsi konsekvensene. Det vil uansett bli veldig ødeleggende, sier Moberg.

– Stå på, Abid

I studio-kjelleren i Bergen, har Datarock-frontmannen funnet frem tegnepennene.

– Det var jo dette jeg drev med før. Jeg har sikkert ikke tegnet skikkelig på... 15 år, sier han og ler.

På veggene henger minner fra et rikholdig artistliv. En del av vegg-pryden er egenlagde tegninger, og på skrivebordet ligger skissene tett i tett. På den positive siden, sier Saroea at permitteringen har gitt mer tid til å øve og skrive tekster.

Datarock-frontmann Fredrik Saroea er også tegner, og sier han bruker deler av permisjonstiden til å friske opp håndverket. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Hva tenker du om kultur-støttepakken fra regjeringen på 300 millioner kroner?

– Jeg vil si «stå på, Abid»! Det hjelper masse, men hvis man tenker på det store bildet... alle konsertstedene i Norge som ikke har aktivitet lenger, alle artistene, managementet, bookingbyråene, hele Norge er rammet. Det er jo fantastisk med de millionene, men jeg tviler på at det er nok, sier han.

Utfordrende sommer

Snart kommer sommeren, som utgjør en enormt viktig tid for landets kulturbransje.

Noen festivaler som Glastonbury i England og Vossa Jazz her hjemme har allerede blitt avlyst. Nå ventes det at flere avlyses hvis korona-situasjonen ikke bedrer seg raskt.

Ifølge Saroea er sommeren tiden da mange kultur-aktører tjener inn kronene de bruker som en buffer resten av året.

– Men nå vet man ikke om det er greit med konserter til jul, engang. En bransje som har vært sikker i 100 år er plutselig usikker, og det uten at kulturaktørene selv har gjort noe feil. Vi innholdsleverandørene kan alltids klimpre på en gitar og skrive musikk, men apparatet rundt er helt avhengig av at kulturlivet fungerer hundre prosent, sier Saroea.