– Formen er grei. Jeg er småforkjølet og litt sliten i kroppen, men det går fint, forteller Wenche Andersen i en FaceTime til God morgen Norge.

Andersen har vært hjemme i en drøy uke. De dagene Andersen har vært borte fra God morgen Norge, har andre kokker tatt over på God morgen Norge-kjøkkenet.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Ikke blitt testet for koronaviruset

Om Andersen har har vært smittet av koronaviruset, vet hun ikke. TV-kokken har ikke blitt testet for viruset.

Andersen valgte å bli hjemme fra jobb med en gang hun fikk influensalignende symptomer forrige uke.

– Min største frykt var å smitte andre. Jeg ble hjemme fordi nå har alle et ansvar for å unngå å spre smitte, forteller Andersen.

Det er ingen som har jobbet med Andersen dagene før hun ble syk som har blitt syke.

Blir savnet av seerne

Den folkekjære TV-kokken har blitt etterspurt på sosiale medier. Daglig renner det inn meldinger om at seerne savner henne. Noe som rører Andersen.

– Jeg kjenner at tårene kommer innimellom når seere sier at de savner meg.

TV-kokken bruker nå mer tid en vanlig på å være på sosiale medier. Der prøver hun å svare på spørmålene hun får.

– Jeg er jo kjempeheldig som har så mange hyggelige folk som følger med og stiller spørsmål underveis, forteller Andersen.

Kommer snart tilbake

Andersen følger daglig med på God morgen Norge-sendingene, og føler nesten at hun fortsatt er med i studio.

Det er ikke hundre prosent sikkert når man kan se kokken på TV-skjermen igjen, men planen er at hun skal komme tilbake på jobb snart.

– Jeg håper og tror at jeg er tilbake igjen på onsdag, forteller Andersen.

Hun forteller at hun er veldig klar for å komme tilbake jobb. Fokus akkurat nå er å bli helt frisk, og ikke være tilbake før hun er sikker på at hun ikke er smittsom lenger.