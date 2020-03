Irén Kleiven, kunstterapeut ved barne- og ungdomsklinikken på Haukeland Universitetssykehus, mener at når et barn opplever en brått endret hverdag, kan evnen til å uttrykke seg bli mangelfull.

– Da kan papir være «rommet» hvor barnet kan ta tilbake litt av kontrollen. Der kan de få uttrykke seg fritt og ta i bruk et språk de ikke må ha kunnskap for å uttrykke, sier Kleiven.

TV 2 ba en gruppe barn tegne hvordan de opplever den nye hverdagen. Se tegningene her.

Kleiven sier videre at voksne kan ha lett for å tolke det de ser i barnets tegninger, og mener at de heller bør holde seg litt tilbake og være støttende og undrende.

– Da vil barnet kjenne seg sett og respektert. Og hvis det selv tar initiativ til å fortelle om bildet, kan vi lære mye om et språk vi selv en gang brukte, sier kunstterapeuten.

– En viktig måte å bearbeide det en ikke forstår

Kleiven mener at barna trolig vil huske det de nå opplever for resten av livet, og at tegning da kan være en viktig måte å bearbeide det en ikke forstår og er redd for.

– Ofte er det nok at følelsene får et uttrykk. Spesielt de yngste lever helt i øyeblikket. Bildet trenger derfor ikke bli hengt opp på veggen, det kan virke mot sin hensikt, mer som en påminnelse. Når følelsen har fått utløp, er barnet på full fart videre, sier Kleiven og legger til:

– Kanskje vil de også om ikke så lenge tegne hvordan de ønsker at hverdagen skal være. Det vi voksne kan gjøre er å se kraften barnet har i seg og verne om den, spesielt når verden har gått litt av hengslene for en stund.

Slik merker du om barnet er redd

Psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo, Aksel Inge Sinding, mener det er viktig at foreldre er oppmerksomme på at barn kan gå rundt og være redde uten at de tar det opp med de rundt seg.

– Noen tegn på at et barn egentlig er redd, kan for eksempel være at det er veldig tett på deg, spør mye om ting, har vondt i magen eller er mye sint og irritert. Noen blir sinte når de egentlig er redde, sier Sinding.

Psykolog Aksel Inge Sinding mener det er spesielt viktig å validere barnets følelser. Foto: Ingvil Teige Stiegler

Men det kan også bety at barnet er understimulert, at det savner å være i barnehagen og er lei av å bare leke med søsken eller på tomme lekeplasser, legger han til.

Tre steg man kan følge

Psykologen mener det er spesielt tre steg man som forelder bør følge nå.

– Det første er å validere barnets følelser, fremfor å ugyldiggjøre følelsene ved å si «dette er ikke noe å være redd for» . Man kan heller si «det er ikke rart du er litt redd nå når så mye foregår og mamma og pappa er litt stressa», sier Sinding.

Det andre han mener man som forelder bør gjøre er å gi pålitelig og tydelig informasjon på et nivå barnet forstår.

– Som for eksempel kan man si at «nå er vi hjemme fra barnehagen fordi vi må passe på at folk ikke blir syke.»

Det siste steget Sinding peker på er å skape trygghet for barnet.

– Selv om vi ikke føler oss så trygge og håpefulle, må vi formidle håp og trygghet til barnet. Det skal slippe å bekymre seg.