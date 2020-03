– Denne seieren var veldig bra for lagmoralen

Dobbelrunden i Telialigaen er over for denne sesongen. Med tre runder igjen var det torsdag svært viktig for både Stabæk Momentum og Nordavind og sikre seg tre poeng i sluttspillkampen. Det var til slutt sistnevnte som gikk seirende ut av duellen, men det ble alt annet enn komfortabelt for Nordavind.

– Det var en god kamp fra begge lag, men Nordavind trakk det lengste strået til slutt. Med Reapers og Midgard igjen i de to siste kampene sine burde Nordavind klare å hente seks poeng og sikre seg en topp fire-plassering, forteller kommentator Leon Andor «Landor» Karlsen.

Apeks som sikret seg en to poengs luke mandag, tapte forspranget etter at de delte poengene torsdag med uavgjortlaget Celestial. Tirsdag ble det kjent at serievinneren inviteres til en stor nordisk Blast-kvalifisering. Dermed er det igjen vidåpent også i toppen etter at Bifrost hentet inn forspranget til Apeks med tre poeng mot Oslo Lions.

Se Telialigamagasinet:

Nevnte Bifrost og Apeks møtes i siste serierunde. Det kan vise seg å en nervepirrende batalje. Karlsen mener det blir svært spennende fremover.

– Apeks gikk på en smell og det åpner muligheter for Bifrost til å kapre seieren i ligaspillet. Apeks er fortsatt favoritter til å ta det i mine øyne, men utrolig gøy å se at et så ferskt lag som Celestial kan hevde seg mot de aller beste i Norge, avslutter Karlsen.

Bygger videre på seieren

Ådne «sense» Storås Fredriksen i Nordavind var strålende fornøyd etter å ha sikret seg tre viktige poeng i sluttspillkampen mot Stabæk Momentum.

– Kampen var veldig jevn. Stabæk Momentum har gode aimere, noe som gjorde at dem fikk mange runder, men vi vant på det taktiske vil jeg si, reflekterer Fredriksen.

Ådne «sense» Storås Fredriksen mener de vant på det taktiske mot Stabæk Momentum. FOTO: Privat

DISSE SPILLER FOR NORDAVIND Christoffer «hEllberg» Andersen

Thomas «Vertigo» Andresen

Simen «Sido» Rem

Ådne «sense» Storås Fredriksen

Jonatan «Ruyter» Rogge Ruyter

Nordavind er likevel ikke sikret en plass i sluttspillet enda, men har overkommelig motstand de siste to kampene. Reapers og Midgard er motstanderne som står igjen for Oslo-klubben. Fredriksen tror laget vil bygge videre på seieren fra mandag.

– Denne seieren var veldig bra for lagmoralen. Som dere har sett så har vi kastet bort noen enkle poeng tidligere i sesongen. Som da gjorde at vi satt oss i en situasjon der vi måtte slå Stabæk Momentum for å ha en bra sjanse på sluttspill. Denne seieren ga oss en liten boost men vi kommer til å fortsette å legge inn de timene vi har gjort den siste uka videre, avslutter Fredriksen.

Manglet kampplan

Igor «MACKO» Macko og Stabæk Momentum hadde tekniske problemer torsdag.Foto: Privat

Før kampen mot Nordavind fortalte Stabæk Momentum-spiller Andreas «dem0» Aslaksrud at laget ikke trener sammen på nåværende tidspunkt. Hans lagkamerat Igor «MACKO» Macko mener spillestilen blir preget av nettopp dette.