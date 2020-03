Politiet: – Det er skremmende at folk ikke har fått med seg budskapet

Stengte skoler og barnehager, kombinert med karantener og hjemmekontor, har preget norske bygder og byer denne uken.

Det har gjort at folk har trekt utendørs til parker og turstier.

Kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Line Holand, sier de ikke vil stenge parker og turstier, men understreker at det er en betydelig risiko når store folkemengder samler seg.

– Vi ser at folk samler seg der. Det er ikke forbudt å gå i gatene eller oppholde seg i parkene, men rådene er veldig entydige: Ta hensyn og hold avstand, sier hun.

Fredag valgte kommunen å stenge sine elleve sportsstuer i Oslomarka.

– Vi oppfordrer folk til å fremdeles bruke marka, men at de holder avstand til hverandre, sier hun.

«Koronavettregler»

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, mener at for de som sitter med hjemmekontor, hjemmeskole eller til vanlig er hjemme, er det viktig å komme seg ut.

– Dette er en helsekrise. Da gjelder det å gjøre det på en måte som er i tråd med de helsepåleggene myndighetene kommer med, holde avstand og være flinke med håndhygiene, sier han.

Han peker på at mange råd griper inn i livene til folk, men understreker at Røde Kors gir full støtte til helserådene som kommer fra myndighetene.

Røde Kors har utarbeidet sine egne «koronavettregler» med fokus på både det sosiale og mental helse.

Se koronavettreglene i faktaboksen.

Koronavettregler Følg myndighetenes råd til enhver tid og husk at rådene kan endres på kort varsel. Bruk bare sikre kilder for informasjon om viruset og sykdommen, sjekk helsenorge.no. Vår oppførsel kan redde liv. Ta ansvar for å unngå smittespredning. Vær nøye med håndhygiene og hold minst en meters avstand fra andre mennesker. Respekter reglene for karantene. Aksepter egne og andres følelser. Vi reagerer forskjellig i stressede situasjoner. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å takle en stresset situasjon. Håndter følelsene dine på en sunn måte. Hold kontakt med venner og familie på telefon, epost eller sosiale medier, hvis du ikke kan være i kontakt med dem fysisk. Vis omsorg og ta spesielt kontakt med noen du tror kan oppleve ensomhet. Ikke gå på besøk til noen som er i karantene eller isolasjon. Viruset kan ramme alle. Du må ikke bidra til at frykt for viruset fører til stigmatisering av enkeltmennesker eller grupper. Ta vare på deg selv. Spis sunt, vær i aktivitet og få nok søvn også om du jobber hjemme eller er i karantene. Gi deg tid til å koble av med film, bøker eller annet. Ikke bruk all tid på å følge med på sykdomsnyheter. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp fra helse- eller beredskapsressurser utenfor eget hjem. Ikke dra på hytta eller annen reise. Det kan spre smitte og overbelaste lokal beredskap og helsetilbud. Kilde: rodekors.no



Sognsvann i Oslo er et av stedene der turgåere har strømmet til denne uken. Generalsekretær i Den Norske Turistforening Dag Terje Klarp Solvang mener vi er inne i en tid hvor det er viktig å ta i bruk nærområdet sitt.

– Jeg er kjempeglad for å se folk her nå. Det gleder et friluftshjerte mer enn noe annet at folk finner trøst og det mentale friminuttet som det ofte gir, og at man kan lade batteriene i naturen, sier han.

FOLKSOMT: Onsdag formiddag var det mange som valgte å ta turen til Lørenparken. Foto: TV 2

Foreningen er selv blant de som blir svært økonomisk påvirket av koronapandemien. DNT har blant annet måtte stenge anlegg og avlyse organiserte turer.

IKKE PROBLEMATISK: Helseminister Bent Høie mener man bør klare å holde avstand i turområdene. Foto: Ørn E. Borgen

Anbefaler kreative turvalg

Helsemyndighetene synes ikke det er problematisk at folk går på tur, men oppfordrer til å heller velge kreative stier.

– Nordmarka er veldig stor, så da anbefaler vi at man finner andre, nye stier. Det er jo spennende det også, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han mener de store turområdene gjør at man bør klare å holde regelen om sosial avstand.

– Heldigvis er Norge et land med store friområder. Selv inne i områdene der det bor mange folk, er det mulig å være ute på tur uten å være tett innpå hverandre, sier Høie.