Internt Ap-krav om at kriseloven strammes inn

– Det siste døgnet har det vært god debatt om saken og Jonas har satt igang en minihøring, samt at det kommer signaler om mer formålsrettet lov med ytterligere begrensninger. Vi skal orienteres om dette senere i dag, så jeg avventer å høre hva Jonas har å si før jeg gir ytterligere kommentarer, sier Sandvik til TV 2.

Støre: – Et forslag er tre måneder

Støre sier til TV 2 de jobber med å begrense loven.

– Vi har ikke besluttet, men varighet er et tema. Nå jobber vi med den konkrete teksten, sier Støre.

Han sier loven må strammes inn.

– Alle partiene i komiteen har noen grunnleggende felles spørsmål. Det første er: «Trenger vi denne loven?» Vi har vist denne uken i Stortinget at vi kan vedta ting raskt, men denne loven er blant annet å sikre at det vi vedtar kan skje. Vi hører blant annet om at Nav har store utfordringer for å betalt ut ytelsene vi har vedtatt.

Han gjør det klart at Stortingets klare kontrollfunksjon, mindretallets rettigheter og grunnleggende rettsprinsipper må opprettholdes.

Lysbakken: Må ha endringer

– SV kan ikke stemme for koronaloven slik den ligger nå. I vårt parti er det sterk skepsis. Både fordi det er uklart hvor bredt loven kan bli tatt i bruk, og fordi Stortingets mulighet for løpende kontroll er for svak. Innvendingene som nå kommer må bli lyttet til. At Stortinget har god kontroll med regjeringen er viktig for tilliten i befolkningen, og den tilliten er gull verdt i en krisetid, skriver SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

VIL STRAMME INN: Audun Lysbakken. Foto: Terje Pedersen

Han mistror ikke intensjonen bak denne loven.

– Det er gode grunner for å sikre at vi kan handle raskt. Jeg mistror derfor ikke intensjonene bak denne loven. Men også i en slik situasjon er det avgjørende at vi holder hodet kaldt og tar vare på prinsippene våre. Det opplever jeg at det nå er bred vilje til i den særskilte komiteen.

Mæland: Sunn refleks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener kritikken mot regjeringens krisefullmaktslov er en sunn refleks. Hun er åpen for innstramminger i forslaget før det vedtas i Stortinget.

– Det er ingen av oss som ønsker denne typen lover og regler, men landet er i krise. Vi har gjort grundige sonderinger før vi la dette frem, men hvis Stortinget vil stramme inn lever vi godt med det, sier Mæland til TV 2.