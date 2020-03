Mandag delte Senkveld-programleder Helene Olafsen (30) og forloveden Jørgen Nilsen (29) at de var blitt foreldre til en liten gutt på søndag.

Dermed blir tospannet i Senkveld, Olafsen og Stian Blipp (30), midlertidig oppløst mens Olafsen er i mammapermisjon.

Stian har vært på desperat jakt etter en programleder-vikar for Helene – se det morsomme klippet i toppen av saken.

Gjensyn med Helene

Hvordan de skal løse programleder-situasjonen har imidlertid ikke blitt kommunisert. Før nå.

PR- og medierådgiver i TV 2, Unn Grethe Berge, bekrefter overfor TV2.no at det ikke vil komme inn noen erstatter.

– TV 2 kan bekrefte at Stian Blipp leder sendingen alene denne uken, sier Berge.

Berge ønsker ikke å uttale seg om hvordan sendingen løses forøvrig, men røper at det vil bli et lite gjensyn med Helene på Skype hjemmefra. Foruten dette, lover Berge at det blir en fornøyelig sending også denne fredagen.

– God stemning i studio og fredagsunderholdning for hele familien blir det, avslutter hun.

ONE MAN SHOW: Stian Blipp leder fredagens sending av Senkveld alene. Foto: Karina Halvorsen / TV 2

På jobb på termindatoen

Mange trodde nok at Senkveld skulle gå uten Olafsen allerede forrige fredag, siden 30-åringen opprinnelig hadde termin samme dag som innspillingen. Det skjedde imidlertid ikke.

Olafsen stilte på jobb som vanlig, og uttalte at hun ikke trodde fødselen var så nært forestående.

– Jeg hadde lyst til å være her med deg (Stian Blipp journ. anm) og dere seere. Det er mitt valg å stå her i dag, også virker det ikke som om det kommer til å skje noe på en stund, sa Helene i forrige ukes program.

Se Senkveld med Stian fredag klokken 22.15 på TV 2 og TV 2 Sumo.