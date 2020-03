Slik dater du «koronatrygt»

For de som bor alene, blir kontakten med andre minimal frem til regjeringens restriksjoner blir mildere. Det kan by på utfordringer, og kanskje betyr det at 2020 heller ikke blir året hvor du finner kjærligheten.

Adferdsbiolog Jens Andreas Huseby tror ikke det er så vanskelig å bli kjent med noen, men at det å faktisk danne et forhold blir litt vanskeligere nå

Adferdsbiolog Jens Andreas Huseby. Foto: TV 2

– Nå har vi jo mange digitale plattformer som allerede er i bruk, sånn som for eksempel Tinder, og de finnes jo fortsatt. Det er det fysiske møtet som plutselig har blitt borte og det gjør ting litt vanskeligere, sier Huseby.

Han tror single som er mye alene i denne tiden kan lengte litt ekstra etter kjærlighet.

– Kanskje får man også et element av forbudt kjærlighet. Man har lyst til å møtes, men får ikke lov. Det er jo sikkert bare pirrende, så kanskje det er mye positivt i det her også, sier adferdsbiologen.

Testet en date med avstand

For å finne ut om dette kan funke, testet jeg ut en «korona-trygg» date. Tinder ble plattformen denne gangen. Her kryr det for tiden av galgenhumoristiske sjekkereplikker som: «Leter etter noen med dopapir», «If corona doesn't take you out, can i?», «Vil du bli med meg hjem og se på dorullsamlingen min?», og så videre.

LØSNINGSSORIENTERT: Oliver Stavik (24) sier mulighetene fortsatt er mange om man skal møtes. Foto: TV 2.

Stedet falt på Slottsparken, og fyren som sa ja til å teste dette er Oliver Stavik (24). Det viktigste med daten er jo selvfølgelig å holde avstand, så vi erstattet håndtrykket eller klemmen man vanligvis ville gått for med et vink, og fant oss en benk og satte oss på hver vår ende.

Dette funket veldig fint, og kan anbefales. Solen skinte, og avstanden satte ingen stopper for den gode stemningen.

Se hvordan daten gikk øverst i saken.

Kan være en fordel

Sosialantropolog Lene Pettersen sier at restriksjonene for fysisk kontakt faktisk kan være en fordel. Hun peker på at de aller fleste som dater faktisk blir kjent over nettet før de møtes fysisk. Det kan nok føles tryggere å bli litt kjent før man møtes. Og kommer man til det fysiske møtet, har man kanskje en bekymring mindre.

– Nå kan man date uten å være bekymret for forventningene rundt fysisk kontakt. Kanskje gjør det at man slapper mer av og klarer å være mer tilstede på daten, sier sosialantropologen.

Punktet når man skal avslutte en date er nok det mange tenker mest på. Skal man klemme, kysse, gå hvert til sitt eller gå sammen? Nå slipper man å bekymre seg for nettopp dette. Vi gikk for et vink her og, men om du vil kan du jo slenge et slengkyss fra avstand.