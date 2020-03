Koronaviruset påvirker naturligvis også politiets arbeid. Nå må det prioriteres annerledes, samtidig mange av de vanlige oppgavene også må utføres.

Dette gjelder også for Utrykningspolitiet (UP). I forrige uke ble det kjent at de har måttet endre noen av sine kontrollrutiner. Det handler om den obligatoriske promilletesten som lenge har blitt gjort på alle som stoppes ute i trafikken. Den har de nå gått bort fra, grunnet smittefaren.

– Vi endrer rutinene våre for ruskontroller som følge av koronasmitten. Fra og med i dag og inntil videre tar vi ikke obligatorisk ruskontroll av alle, opplyste UP-sjef Steven Hasseldal da dette ble kjent.

Belaste helsevesenet minst mulig

Men vanlige kontroller har de ikke sluttet med.

Dette skriver UP nå på sin egen Facebook-side:

Du tenker kanskje hvorfor Utrykningspolitiet holder på med trafikkontroller i denne tiden vi er inne i? For samfunnet er det viktig at helsevesenet belastes minst mulig med skadde fra trafikkulykker.

For å begrense faren for korona-smitte har UP endret på rutinene sine rundt promilletester. Dette gjøres ikke lenger av alle som blir stoppet ute i trafikken. Foto: Scanpix

Klart budskap

– Bidra til å hindre trafikkulykker som vil ta kapasitet hos helsevesenet.

Det er UP-sjef Steven Hasseldals budskap til alle sjåfører i den krevende tiden vi står i.

– Hold fartsgrensene, kjør rusfri, bruk bilbelte og konsentrer deg om kjøringen, da blir det færre alvorlige trafikkulykker, fortsetter UP-sjefen.

UP opplyser også at de følger FHIs smittevernråd i møte med sjåførene, og understreker igjen at de har innført nye rutiner for gjennomføring av promillekontroller.

