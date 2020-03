Utfordrer MDG-Lan

Iversen har en doktorgrad i marine økosystemer, og har startet og ledet en bedrift i Svolvær som i dag har 25 ansatte.

Landsmøtet i partiet, som velger ny ledelse og er planlagt til 24.-26. april, kan nå bli utsatt til høsten. Landstyret møtes i helgen for å ta stilling til utsettelsen. I disse korona-tider er alternativet å avvikle et digitalt landsmøte.

Flere kandidater

Men det blir uansett kamp om nestledervervet. For Rokkan Iversen får ikke full støtte fra Nord-Norge. Både ordfører i Vardø, Ørjan Jensen, og sentralstyremedlem Farid Shariati fra Vadsø støtter Lan Marie Berg som nestleder.

I interne Facebook-grupper for partiet har de begge gitt sin støtte til Lan Marie Berg. Shariati skriver:

– Jeg støtter Lan som kvinnelig nestleder fordi jeg tror at hun kan hjelpe oss over hele landet. Jeg støtter Lan fordi jeg tror at hun bidrar med mangfold og bredere representasjon i politikken. Men fremfor alt støtter jeg Lan fordi hun bidrar med solid politisk kompetanse inn i en toppledelse, skriver Shariati på Vadsø MDGs Facebook-vegg.

Men det er flere som gjerne vil bli nestleder i MDG. Sortland MDG har foreslått at fiskeripolitisk talskvinne og sentralstyremedlem Toine Sannes (51) bør bli nestleder i stedet for Lan Marie Berg. Til TV 2 sier Sannes at hun tar utfordringen.

– Det ville være en glede og et stort privilegium for meg, ei enkel jente oppvokst på ei øy uti havet, å være nestleder i landets viktigste parti med de flinkeste folkene, sier hun til TV 2.

Stor respekt

Sannes har lang fartstid i partiet, og er oppvokst og bor i Vesterålen. Hun mener også at det er en fordel at partiet har flere dyktige kandidater å velge mellom.

– Det er udelt positivt at partiet får muligheten til å velge blant flere dyktige kandidater. Det er ingen hemmelighet at mange mener at en ledelse der alle kommer fra Oslo MDG ikke representerer partiet som helhet godt nok. Og det er vel knapt mulig å ha mer forskjellig bakgrunn enn Lan og meg, og til tross for det så representerer vi samme parti og har stor respekt for hverandre, sier Sannes til TV 2.

Også Lan Marie Berg viser til at det er et sunnhetstegn for partiet at folk vil stille opp og at man har mange dyktige kandidater.

– Det er bare bra med konkurranse. De Grønne har gått fra å være et lite parti til en stor bevegelse med mange dyktige folk. Det gir oss et svært godt grunnlag for å bryte sperregrensa i 2021. Toine og Kriss er gode kandidater som jeg er sikker på at vil kunne gjøre en god jobb. De sitter begge med erfaringer og perspektiver som er viktige for partiet, sier Berg til TV 2.

Men hun sier også at hun etter fire år som byråd i Oslo er topp motivert til å tre inn og bidra i ledelsen nasjonalt i MDG. Avgjørelsen på nestlederkampen i partiet kommer på Landsmøtet.