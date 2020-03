Forretningsmannen Stephen Fu fra Bodø har jobbet aktivt for å få smittevernutstyr fra Kina til Norge.

Opp mot elleve tonn utstyr har stått pakket og klart til utsendelse. Blant annet 40.000 munnbind, 40.000 engangshansker og 20.000 beskyttelsesdrakter.

Man fryktet lenge at utsendelsen ville bli stoppet av EU på grunn av strenge regler mot eksport av smittevernutstyr.

Gode nyheter

Torsdag ettermiddag kom det imidlertid gode nyheter for Stephen Fu.

For på en pressekonferanse torsdag annonserte helseminister Bent Høie at EU-kommisjonen går vekk i fra restriksjonene som hindrer eksport til EØS og EFTA-landene.

– Nå er jeg kjempeglad. Det føles som 100 tonn har falt fra skuldrene mine, sier Fu til TV 2 like etter pressekonferansen med Bent Høie.

Jobber døgnet rundt

Fu har 16 ansatte i Kina gjennom sitt selskap Orient Holding. Han forteller at hele verden står på trappa for å kjøpe smittevernutstyr.

– Våre folk jobber døgnet rundt. Det er en desperat jakt, og etterspørselen er enorm. Kapasiteten er enorm, og fabrikken kan lage 100.000 munnbind i døgnet, sier Fu.

Ifølge Fu kan det første oversendelsen bli sendt fra Kina allerede før helgen.

Under pressekonferansen la helseministeren vekt på at det utstyret som blir eksportert inn til landet er kun ment for Norge.

– Gitt at kritisk utstyr nå vil eksporteres fritt fra EU-land til Norge vil jeg også understreke at dette ikke vil bli reeksportert fra Norge, men benyttes til å dekke et prekært behov som er i helsetjenesten i Norge. Dette er veldig viktig, sa Høie.

Fu forteller han at han er blitt ringt opp av enkeltkommuner.

Stian Wik Rasmussen er helseleder i Bodø kommune. Han forteller at markedet er saumfart.

– Det er viktig for alle at vi får tilgang til mer smittevernutstyr, sånn at vi ikke går tom, sier han.