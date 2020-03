Sykkelproff med portforbud spår babyboom om ni måneder

– Det som holder meg gående nå er at jeg ikke vil ha pappakropp, sier Jumbo-Visma-proffen.

– Men du er ikke far, så det er vel ingen fare?

– Ikke ennå. Men det spørs med den karantenen vi er i nå. Det er snakk om at det blir babyboom om ni måneder, med alle menneskene som må holde seg innendørs nå, svarer Grøndahl Jansen, som får mye tid til å pleie kjærligheten med sin kjære, Berta Serrat.

Slitne hunder

De bor i Andorra og er rammet av portforbudet som er innført. Det innebærer at han ikke får lov til å sykle utendørs.

– Det handler om å komme seg gjennom dette uten å bli tjukk og sedat. Man spiser litt mer, som snacks, når man sitter inne hele dagen og ikke har noe å gjøre, spøker Grøndahl Jansen i den siste utgaven av sykkelpodden med Mads Kaggestad.

Lytt til sykkelpodden her!

Der forteller han at det blir en del tid på rulla om dagen. Han prøver å få til to økter om dagen, men innrømmer at det blir kjedelig i lengden.

– Vi har spurt myndighetene om vi får lov til å sykle ute, men enn så lenge har det vært avslag. Mens de ikke har kontroll på situasjonen så har de valgt å si nei, så får vi se når de eventuelt snur.

Spanske syklister ødela

Proffsyklistene i området har organisert seg for å få den samme tillatelsen som i Italia, der de som har sykkel som levebrød får lov til å bryte portforbudet hvis de har med seg lisensen fra det internasjonale sykkelforbundet (UCI). De har foreslått at man kan sykle en og en, og at man ikke stopper på veien.

– Men så var det 15 spanske syklister som var ute og trente sammen den første dagen forbudet ble innført. Dette var uheldig for vår sak, og var nok spikeren i kista. Da florerte det med bilder i sosiale medier, og folk ble irritert på at de ikke holdt seg innendørs. Her i Andorra er er det tillat å gå en tur fremdeles, men det er mange spanjoler som bor her. De har inntrykk av at det er de samme reglene som gjelder her som i Spania, der det kun er lov til å gå ut hvis man har hund. Det er mange slitne hunder i Spania nå, der alle familiemedlemmene går hver sin runde med hunden i løpet av dagen, sier han med et smil.

Ett av argumentene for at syklistene ikke får lov til å trene ute, er at de vil legge beslag på ressurser i helsevesenet hvis de skulle skade seg.

– Det er sant. Men jeg har faktisk bare vært en gang på sykehus i løpet av de 15 årene jeg har vært ute på veien. Da var det en bil som kjørte på meg, så jeg anser den sannsynligheten som veldig lav. Men det ville vært dårlig timing om det skjedde nå. Så er det det med å være et forbilde. Hvis andre ser oss ute mens de er inne, så er det nok en del som har et draktsett fra Movistar liggende i skuffen som vil dra på seg den og ta seg en liten runde. Sykling er imidlertid ikke så viktig som vi gjerne tror, så det er nok fint at også vi kan innse at det fins viktigere ting akkurat nå, sier han.