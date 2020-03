Kjendisene om den nye hverdagen: – Jeg har skrubbet badet i fire dager med en gammel tannkost

En av Norges største TV-profiler er kanskje blitt synsk. Et par er begynt å krangle om gavene i julekalenderen - mange måneder etter jul.

TV 2 har ringt et knippe kjendiser og bedt dem fortelle om livet under koronakrisen. Hva har skjedd i livene deres den siste uken?

Midt oppi den nye hverdagen, med kaotiske hjemmekontor, bekymringer og helt nye rutiner, er det plass til selvironi, galgenhumor og refleksjon.

Her forteller kjendisene om livet i lockdown:

Har kjønnsroller fra 50-tallet

Sigrid Bonde Tusvik, komiker og podcastdronning:

– Hjemme hos oss har vi gått for en 50-tallsordning: Jeg har vært hjemme med barn mens mannen har vært på jobb. Jeg innrømte i ukas podcast at jeg liker det hjemmeværende kvinnelivet, selv om det er livsfarlig for feministen i meg. På fredag fikk jeg meg en luftetur da jeg var vikar for Pernille Sørensen i Nytt på Nytt. Det er spesielt hyggelig at også vi kvinner kan være nyttige for samfunnet utenfor hjemmet. Og så har jeg slengt meg på balkongkonserttrenden.

Gikk gjennom isen på skitur

Thomas Seltzer, NRK-programleder og artist:

BAKLIDAMMEN: – En fristende dødsfelle for karanteneatleter med lav villmarkskompetanse, sier Thomas Seltzer.

– Jeg er digital pendler mellom Oslo og Trondheim og er vant til videokonferanser. Kall meg gjerne profetisk, men i underbevisstheten må jeg ha sett dette komme. Ellers har jeg gått til det dramatiske steget å kjøpe meg felleski, jeg er femti og må holde meg i form selv om treningssentrene er stengt.



– En dag gikk jeg på ski tvers over et vann selv om det ikke gikk skiløyper der, det dreit jeg i. Jeg gikk rett gjennom isen, flaks at det var grunt. Jeg måtte labbe en kilometer, klissvåt til langt oppå beina, og ble skjelt ut på hjemmebane. Når bygutter som meg skal trene i friluft kan det fort ende tragisk. Hvis jeg hadde druknet, burde treningssentrene fått skylden. Jeg mener også at Erna Solberg burde advart mot dette. Hvor mange forstadsgutter må nesten-drukne før regjeringen griper inn?

Tilværelsen minner om 80-tallet

Live Nelvik, programleder i NRK

KOS: Live Nelvik har mer tid til barna - og er glad for det. FOTO: Privat

– Med strålende vær på Østlandet og en jobb som stort sett lar seg gjøre hjemmefra – er det litt provoserende at jeg nyter det? I går fant barna en larve i hagen og stod og stirret på den i 22 minutter. De neste timene lette de etter resten av familien til larven. Barna mine har til og med begynt å klatre i høye trær. Jeg føler de får en smak av oppveksten jeg hadde på 80- og 90-tallet, der ingen foreldre skal på Sats, innom Zara eller ut og drikke vin.