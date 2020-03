Historisk rentekutt – dette må du gjøre nå

Fredag morgen annonserte Norges Bank at de kutter styringsrenten med hele 0,75 prosentpoeng, ned til 0,25.

Nyheten kom bare en uke etter at sentralbanken kuttet renten fra 1,5 til 1 prosent.

Det betyr at styringsrenten er på et historisk lavt nivå i Norge.

I en pressemelding skriver Norges Bank at situasjonen har forverret seg ytterligere på kort tid.

«Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten», står det videre.

Sentralbanksjef Øystein Olsen utelukker ikke ytterligere rentekutt.

Stor betydning

At Norges Bank senker styringsrenten kan ha stor betydning for folks økonomi.

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Spørsmålet er derfor, hva skal forbrukerne gjøre nå?

Økonomisk rådgiver og programleder i «Luksusfellen» på TV 3, Lene Drange, sier til TV 2 at hun tror de fleste bankene vil følge etter Norges Bank og sette ned renten ganske mye.

– Det kommer til å bli vanlig å ha en boligrente på under to prosent, og da får de fleste i gjennomsnitt rundt en tusenlapp mer å rutte med i måneden. Dette kommer også til å smitte over på Lånekassen og studielånet. De som har flytende rente vil derfor betale mindre hver måned, sier Drange.

Økonomirådgiverens sterke anbefaling til nordmenn er at de tar en runde med banken sin i løpet av neste uke. Drange mener det vil være mulig for hver enkelt å presse renten ytterligere ned enn det bankene gjør i utgangspunktet.

– Press ned renten

For mange kan det å spørre bankene om lavere rente være en krevende oppgave. Drange har imidlertid noen gode råd.

– Det første du må tenke er at det ikke er banken som er snill og låner deg millioner av kroner. Det er du som er kunden, og de gjør deg en tjeneste, ikke omvendt, sier hun.

Økonomirådgiveren forstår at folk synes det kan være skummelt, men påpeker at dette er noe bankene er vant til og at du sannsynligvis ikke er alene om å spørre om rentekutt.

– Vær forberedt. Det er bare å spørre, det verste du kan få er et nei, sier Drange.

– Nødvendig

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norsk Eiendomsmeglerforbund sier til TV 2 at rentekuttet fra Norges Bank er nødvendig og viktig, og at det vil være med å lette presset på bedrifter og husholdninger som er veldig utsatt.