Jens Christian Nørve: – Var redd vi ikke skulle rekke fødselen til dattera vår

– Det blir jo spesielt å ønske henne velkommen til verden når det er slik usikkerhet der ute, som det er med korona-utbruddet. Men vi skal nok gi henne en trygg base der vi skal holde til i uker etter fødselen, og vi skal holde oss i ro i god tid til ting er litt mer avklart.

Til tross for omstendighetene gleder de seg veldig til å bli foreldre.

– Jeg er veldig klar for å bli pappa. Dette har vi gledet oss til og sett frem til så lenge, og nå er det endelig kommet. Det er liksom ikke mange ukene til hun blir født, smiler Nørve.

Ultralyd

Etter at de ankom USA har de også fått vært med surrogatmor på en ultralydtime. En slik opplevelse vekker følelser for programlederen.

– Det var utrolig stort og vakkert å se ultralydbilder av jenta vår. Alt gikk fint med surrogatmor og jenta. Hun er en veldig aktiv jente som knapt nok sover, ifølge surrogatmora.

Han ser også frem til den nye tiden og pappatilværelsen som vil komme nå.

– Det gir jo håp i en litt dyster verden som er akkurat nå. Det kommer en ny vår, og dette skal vi komme oss gjennom alle sammen, selv om det blir tøffe dager og uker fremover, forteller han.

Nørve forteller at de allerede har navnet klar til dattera deres, men at det fortsatt er hemmelig frem til hun blir født.

Likevel kan han røpe litt rundt navnet:

– Jeg kan si at det blir to navn, og det ene navnet har vi hentet fra min fars side på familiesiden.

Google-hjelp

Til tross for at de mesteparten av tiden sitter isolert på hotellet, har de rukket å se på babyting i butikkene.

Både barnevogn, klær, smokker og flasker er på plass, men de bruker spesielt hjelp fra en plass for å få tips:

ÅSTED NORGE: Jens Christian Nørve er til vanlig programleder, nå har det steppet inn en vikar. Foto: Espen Solli, Tv 2

– Vi sitter på Google og leser hva mer vi trenger, ler Nørve og legger til at de også spør i butikkene om hjelp.

– Men jeg tror vi har kontroll på det meste nå, selv om man kanskje aldri klarer å forberede seg nok.

Hjemreise og karantene

De er avhengig av at grensene åpnes igjen og at flyselskapene flyr mellom USA og Europa før de kan bestemme hjemreise til Norge. Og når de først kommer hjem, starter pappatilværelsen mest sannsynligvis rett i karantene.

Det synes Nørve bare er bra, for å være på den sikre siden angående korona, og han mener de har nok av ting til å holde på med hjemme for å få tiden til å gå.

– Vi skulle ønske vi hadde god progresjon i å lage barnerom før vi reiste, ler Nørve.

– Så det er litt kaos hjemme, men vi har heldigvis kjøpt inn det vi trenger. Så det blir nok innredning og utpakking av esker når vi kommer hjem, forklarer han, og legger til at de også har familie og gode venner som vil hjelpe dem slik at det skal bli godt å komme hjem.

Vikar for Åsted Norge

Ettersom Jens Christian Nørve måtte reise før planlagt avreise, måtte en vikar steppe inn som programleder i Åsted Norge på kort varsel.

Nørve er trygg på at programmet blir godt tatt hånd om selv om han er bortreist.

– Jeg er veldig glad for at Cathrine Fossum kunne steppe inn som vikar, og vi satte seerrekord for denne sesongen denne uken her. Det betyr at programmet klarer seg veldig godt uten meg, så programmet er i veldig trygge hender med Cathrine, smiler Nørve.