Etter det TV 2 erfarer vil også Oslo universitetssykehus (OUS) gå i gang med testing av ebolamedisin for koronapasienter.

OUS holder fredag ettermiddag en pressekonferanse om arbeidet med medisin mot Covid-19.

Tidligere denne uken bekreftet Haukeland universitetssykehus i Bergen at de vil teste ebolamedisinen Remdesivir på pasienter som behandles for koronaviruset.

Dette til tross for at medisinen ikke er godkjent til bruk, og at den også var tiltenkt behandling av ebolaviruset.

– Vi starter muligens i neste uke og vil gi legemiddelet til et tilfeldig utvalg av pasientene. Målet er å kunne finne ut om de som får dette antivirale middelet har et mildere forløp, sier Hans Flaatten, professor og overlege ved intensivavdelingen til fagnettstedet HealthTech.

– Remdesivir er det legemiddelet som virker mest lovende mot korona så langt, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

Ikke godkjent

Medisinen er ikke godkjent som behandling for noen sykdommer. Flere andre land har likevel tatt i bruk Remdesivir for behandling av koronaviruset.

Legemiddelverket i Sverige har gitt klarsignal for at medisinen kan brukes, til tross for at medisinen ikke er godkjent. Årsaken er at man tidligere har sett at medisinen har hatt en effekt mot virus som likner på Covid-19, deriblant SARS-viruset og MERS-viruset.

I tillegg har også land som Kina og Italia testet medisinen i behandling av koronapasienter.

– Det er bare ett medikament vi tror kan ha reell effekt, og det er Remdesivir, sa Bruce Aylward, assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), tidligere denne uken.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er positiv til testingen, men er usikker på hvor raskt medisinene kan tas i bruk.

– Vi håper det kommer resultater snart, men jeg tror ikke vi i nær tid kan basere oss på å behandle oss ut av denne situasjonen, sa helsedirektøren til NRK i forrige uke.

Venter på vaksine

Foreløpig finnes ingen vaksine mot viruset, men arbeidet med å utvikle en er i gang. Dette internasjonale arbeidet er det Dr. Richard Hatchett som leder.

Dr. Hatchett fortalte til TV 2 at man regner med å ha vaksiner klare for utbredt bruk innen om lag 12 til 18 måneder.

Samtidig understreker han at vaksiner må gå gjennom omfattende utprøvende behandlinger.

– Noen av vaksinene vil starte utprøvende behandlinger innen de neste få ukene, men å gjøre alle disse tingene kommer til å bli veldig dyrt, understreker han.

Når de første dosene av en vaksine mot koronaviruset er klare, vil de prioriteres for personer som er i faresonen. Og det gjelder for alle land i hele verden, understreker Dr. Hatchett.

– Vi ønsker å kunne forsikre oss om at personer som er i faresonen får de første dosene, slik at de blir beskyttet så fort som mulig, sier legen.