Har hastekjøpt fem smittevern-kuvøser

Den siste uken har det vært en hektisk aktivitet hos redningshelikoptertjenesten/ 330-skvadronen med å skaffe utstyr som skal isolere pasientene og samtidig beskytte mannskapene på Sea King helikoptrene mot korona smitte.

– Frem til i dag har det generelt vært dårlige muligheter til å beskytte mannskapene mot virus. En smittet pasient ombord i et redningshelikopter kunne ha satt et helt crew på seks personer på bakken og i karantene i fjorten dager, sier Roy-Inge Nygaard-Jensen, sjef 330-skvadronen avd. Bodø.

Hasteinnkjøp på rekordtid

VIKTIG VERKTØY: – Våre mannskaper er svært sårbare for korona smitte, sier Roy-Inge Nygaard-Jenssen, sjef for 330-skvadronen i Bodø FOTO: Andreas Dahlmo/ TV 2

– Dette ville redusert vår evne til å levere god beredskap over tid, samt medføre økt risiko for å smitte andre pasienter vi transporterer, sier Roy-Inge Nygaard-Jenssen, sjef ved 330-skvadronen i Bodø.

Nå har redningstjenesten hasteinnkjøpt fem smittevern-kuvøser som kan frakte voksne personer trygt fra et sted til et annet, uten at mannskapene er i fare for å bli smittet.

– Hasteinnkjøpet er gjort for å kunne beskytte alle involverte mot smitte, slik at vi kan opprettholde en god beredskap over tid. Vi er svært glad for at dette nå er kommet på plass på rekordtid, sier Jens Clüver, medisinsk leder hos 330-skvadronen.

KJØPT PÅ REKORDTID: Medisinsk ansvarlig i 330-skvadronen, Jens Cüver er fornøyd med rask saks behandlingstid. FOTO: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det har den siste tiden pågått et intenst arbeid mellom Forsvaret, helsevesenet og leverandøren EpiGuard.

Fra beslutningen ble tatt og til den første kuvøsen var på plass i Bodø, tok det kun ni dager.

– De har vært ekstremt raske i saksbehandlingstiden sin. Dette hadde ikke kommet så raskt på plass uten en fantastisk innsats mellom Forsvaret og de respektive helseforetakene, sier Clüver.

Det er bestilt fem smittevern-kuvøser.

– De to første er levert til redningshelikopterbasene på Rygge og Bodø. De tre andre andre vil bli sendt ut til våre baser på Sola, Ørland og Banak så fort opplæring og prosedyrearbeid er gjort, sier Roy-Inge Nygaard-Jenssen, sjef, 330-skvadronen i Bodø.

Et krevende virus

En pandemi er spesielt krevende fordi pasientlogistikken er komplisert.

NORSK DESIGN: Smittevern kuvøsen er laget og designet av leger og ingeniører i Norge FOTO: EpiGuard

Sikker transport av smittefarlige pasienter er essensielt for å kunne håndtere epidemien, både til sykehus, innad i sykehus, og mellom sykehus. Dette må gjøres uten å smitte andre, og dermed sette transportsystemet ut av spill.

Det er det norske selskapet EpiGuard som har hatt leger og ingeniører som har jobbet med transport av smittefarlige pasienter i flere år, og som har utviklet smittevern-kuvøsen eller isolasjonsbåren som har fått navnet Epi Shuttle.

– Vi må evne å transportere COVID-19 syke dit det er ledig kapasitet, først da kan vi utnytte hele helsevesenets intensivkapasitet, samt sikre færrest mulig dødsfall, sier Ellen Cathrine Andersen, administrerende direktør i EpiGuard.