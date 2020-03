Lege svarer på seernes spørsmål: – Kan jeg ta imot hjemmehjelp?

Det kan være vanskelig å orientere seg i alle nyhetene og rådene rundt koronaviruset. De fleste har fått med seg rådene om håndvask og at man ikke skal hoste på hverandre, men det er mye annet å lure på.

Seerne har stilt spørsmål via TV 2 Nyhetenes Facebookside, og Dobloug svarte på Nyhetskanalen fredag morgen.

Q: Hvorfor kan ikke flere testes? Man vet jo ikke det reelle bildet over hvor mange smittede når kun noen få blir testet?

A: Det er helt riktig. Vi vil gjerne teste så mange vi kan, og Norge er blant landene som har testet flest basert på innbyggertallet. Men det er flere faktorer som spiller inn på hvor mange som kan testes. Det ene er testkapasiteten, som nå øker dag for dag og kommer til å bli veldig mye høyere neste uke.

Men så er det også visse egenskaper ved testen. Hvis du for eksempel ikke har symptomer, så kan vi ikke stole på en negativ test. Det har ingen effekt å teste mennesker som ikke har symptomer.

Så må vi huske at selv de vi faktisk tester og som vi antar at det er en høy sannsynlighet for at er smittet med dette viruset, så er det over 90 prosent som får negativt prøvesvar.

Q: Spørsmål angående visning. Vi leier et lite hus på en gård, og huseier skal selge. Vi har fulgt karantenereglene til punkt og prikke, men nå skal det altså antakelig komme flere folk inn i huset hvor jeg og mine to barn bor. Hvordan forholder vi oss til dette, og er det noen regler der?

A: Dette viruset smitter via direkte og indirekte kontakt. Det er selvfølgelig en mulighet for at noen av de som kommer på visning kan spre disse viruspartiklene på overflater i huset eller ved å hoste eller kremte viruspartikler ut i luften.

Det jeg vil anbefale, er at man følger vanlige råd om å ikke ta på hverandre og å holde én meters avstand. Det kan være lurt å lufte ut i hvert fall de minste rommene etter at visningsgjestene har gått og vaske alle overflater som noen av visningsgjestene har vært i kontakt med.

Q: Det er mye informasjon om forebygging nå, men hva gjør vi som er i risikogruppen om vi blir smittet eller har symptomer på smitte? Jeg tenker spesielt på de av oss som har åpen retur til sykehuset ved akutt forverring av kronisk sykdom.

A: Disse tiltakene vi nå gjør, er særlig for å skåne de som er i risikogruppen, og alle tiltakene som er iverksatt gjelder også for de som er i risikogruppen. Hvis alle er flinke og følger de rådene, så vil det være mulig å komme i kontakt med helsevesenet og man opprettholder en viss overkapasitet i helsevesenet som gjør at man kan hjelpe de som er i risikogruppen og blir rammet av dette viruset.