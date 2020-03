Senkveld-Helene (30) ble mor for fem dager siden – slik er den nye hverdagen

Kun fem dager etter at Senkveld-programleder Helene Olafsen (20) og forloveden Jørgen Nilsen ble foreldre til lille Louie, deler Olafsen fra sin nye hverdag som mor i fredagens Senkveld.

Se intervjuet med Olafsen i videovinduet øverst i saken.

30-åringen viser stolt frem sin nyfødte gutt via et Skype-intervju med programleder-makker Stian Blipp (30), og sier at den lille familien har det veldig fint etter fødselen.

– Tøft, men verdt det

Men som førstegangsforeldre flest, opplever de at det er mye å lære og venne seg til.

– I starten var han så stille og snill, så vi tenkte at vi kom til å løse dette helt fint, sånn: «Vi kan dette», men det gjør vi ikke lenger, sier Olafsen.

Når hun skal beskrive opplevelsen av å føde et barn, legger hun ikke skjul på at det var tøft.

– Det har vært en reise, som jeg ikke har tenkt å gjennomføre igjen med det første. Det var tøft, men veldig verdt det, sier hun.

Leder Senkveld alene

Etter fire dager sammen med lille Louie har de lært følgende:

– Vi tenkte først at han var av den rolige typen, men det er han ikke. Vi har litt å gå på når det kommer til bordmanerer, for han fiser mens han spiser. Han er en sulten og en trøtt type. Det er det vi har lært, sier Helene og humrer.

Siden Helene har hendene fulle med sin førstefødte sønn, må Blipp lede fredagens program av Senkveld alene. Han legger ikke skjul på at han gjerne skulle hatt Helene der.

– Jeg savner veldig å ha deg her. Jeg forstår at det nå er «Louie-time», men jeg savner deg allerede, sier han.

Ledet sending på termin

Ettersom forrige ukes Senkveld-innspilling havnet på Olafsens termindato, skulle man kanskje tro at den innspillingen gikk uten Olafsen i studio, men den gang ei. Høygravide Olafsen stilte til innspilling som normalt.

– Jeg hadde lyst til å være her med deg (Stian Blipp journ. anm) og dere seere. Det er mitt valg å stå her i dag, også virker det ikke som om det kommer til å skje noe på en stund, sa Helene i programmet.

Olafsen og forloveden har aldri vært fremmed for å dele øyeblikk fra hverdagen sin i sosiale medier. Paret delte også nyheten om at de var blitt foreldre på Instagram mandag denne uken.

FIkk hets i posten

Enkelte følgere fikk imidlertid nok av 30-åringens åpenhet, og fant det for godt å sende henne håndskrevne brev med hets.