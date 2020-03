– Helt meningsløst! Dette gjør bare situasjonen verre

Uttalelse fra ordførerne i Grenland om hytteforbudet:

«Vi er veldig fornøyd med at forbudet mot overnatting i fritidshytter endelig ble vedtatt. Vi ber alle om å forholde seg til dette, noe vi håper og tror vil skje.

Men, vi forstår overhodet ikke unntaksregelen. Den er meningsløs. Den gjør situasjonen enda verre.

Regjeringen åpner for at familiemedlemmer som er i karantene kan dra på hytta, når årsaken til karantenen er at noen andre i familien er bekreftet smitta av coronaviruset. Det gir ingen mening.

Sannsynligheten er jo høy for at personer som er tett på andre som er positivt smitta, også selv kan være smitta. Det er jo nettopp derfor de er i karantene. Det er disse personene nå regjeringen lar få dra på hyttene sine. Resultatet er at vi sender folk med høy risiko for smitte på hyttene sine, mens de som ikke er i karantene og har lavere sannsynlighet for smitte, skal være hjemme.

Dette river bort hele formålet med forbudet.

I tillegg har vi ingen mulighet til å kontrollere og håndheve forbudet, eller oppfølgingen av unntaksregelen.

Vi krever at regjeringen i dag endrer forskriften, slik at ingen får dra på hytta. Vi ber innstendig om at ingen bruker hyttene sine nå.»

Grunde Wegar Knudsen (Kragerø), Tor Peder Lohne (Drangedal), Trond Ballestad (Skien), Robin Kåss (Porsgrunn), Hallgeir Kjeldal (Bamble) og Kjell Abraham Sølverød (Siljan).