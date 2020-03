Forslaget går ut på å etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for bedrifter som er rammet. I tillegg foreslår regjeringen å gjenopprette Statens obligasjonsfond.

Tiltakene har en ramme på 100 milliarder kroner og ble lagt fram for Stortinget fredag.

– Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og få næringslivet gjennom denne krisen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Rask saksbehandling

Forslagene ble varslet sist søndag. Nå er ordningene kommet på plass i samarbeid med banknæringen og Folketrygdfondet.

– Vi legger opp til at ordningene trer i kraft så snart som mulig etter at Stortinget har vedtatt lovforslagene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet foreslo sist søndag to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Målet var å gjøre det enklere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditet for å komme seg gjennom den tøffe tiden.

To elementer

50 milliarder skulle gå til en garantiordning for banklån rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Den andre ordningen var rettet mot de største bedriftene, som i større grad låner penger gjennom obligasjonsmarkedet. Regjeringen ønsker å gjenopprette Statens obligasjonsfond for på den måten å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre finansiering til norsk næringsliv. Fondet er tenkt å få en ramme på 50 milliarder kroner.

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) i finanskomiteen sier de vil strekke seg langt for å behandle forslaget slik at saken kan legges fram for Stortinget på lørdag.

Tar natten i bruk om nødvendig

– Jeg har ikke rukket å se på innholdet ennå, men nå går vi løs på å lese den og har allerede avtalt møte med alle partier ut over ettermiddagen for å følge opp. Det er viktig nå å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt for raskt å kunne lande de tiltakene som ligger der, sier Harberg til TV 2 i Stortingets vandrehall litt etter klokken 12.

Harberg sier det særlig er pakkens innretning som må diskuteres – for eksempel hvilke bedrifter som skal kvalifisere til støtten.

– Vi er innstilt på å håndtere det ut over kvelden og om nødvendig ut over natten for å levere dette i morgen formiddag slik at Stortinget kan behandle saken, sier Harberg.