Dette har du aldri sett Tid for hjem gjøre tidligere

Programleder Kjersti Bergesens fortelling fra oppussingen

Dette var faktisk et lite eventyr av et oppussingsprosjekt. Vi visste vi skulle gjøre en kjempestor forandring, og selv om designeren ville ta ganske modige valg var vi aldri i tvil om at det ville bli et veldig vakkert rom.

Slitsomt, og enormt mye arbeid og detaljer som skulle på plass, men likevel en svært givende jobb.

Designers plan

Den svenske designeren, Malin Persson, er ny i Tid for hjem-sammenheng. Hun har designet et par uteprosjekter for Tid for hage, men altså ny for oss innendørs. Hun er svært glad i å blande nytt og gammelt, så denne stuen burde være perfekt for henne.

Det første hun bestemte seg for var den vakre valmuemønstrede tapeten fra William Morris. Denne skulle få følge av grønnmalt brystningspanel, okerfarget sofa og mønstrede tekstiler.

Videre ønsket hun seg ordentlig listverk, restaurering av gamle dører og en romantisk hagestue full av grønne planter. Intet mindre altså.

LAG PÅ LAG: Under taket var et tak, og enda et under der igjen. Den opprinnelige takhøyden var langt høyere enn det så ut til i utgangspunktet. Foto: Pandora Film / TV 2.

Grunnarbeidet

Denne gangen hadde huseier selv lagt nytt gulv før vi kom, ettersom det hadde sammenheng med installering av vannbåren varme. Vi ble altså møtt av et fint, nytt parkettgulv. Det var bra, for her var det nok å gjøre med alle andre flater.

I taket rev vi ned alt for å kommet til den opprinnelige takhøyden. Vi beholdt det meste av det opprinnelige listverket, og Einar trakk nytt lerretstak.

Veggene hadde lag på lag med tapeter, montert på opprinnelig lerretsvegg. Det vil si at når vi fjernet alt dette, kom vi inn på de gamle tømmerveggene. For å holde oss til tradisjonelle metoder, trakk Einar nytt lerret også på veggene.

I karnappet vasket vi ned, monterte ny panel på bakveggen, og grunnet og malte alle flater.

Brystningspanel

I gangen utenfor stuen var det opprinnelig en brystning som vi hadde lyst til å gjenta også i stue-rommet.

Den ble laget ved hjelp av at en tynn mdf-plate ble montert rett på veggen. Deretter regnet vi ut hvordan rutemønsteret skulle gå opp, og saget 10 cm brede strimler i mdf som ble montert utenpå bakplaten. Rutene har samme høyde alle steder, men ulik bredde for å få et harmonisk mønster rundt vinduer og dører.

Andreas laget så en profil som ble montert på toppen av brystningen, og laget en fin avslutning. Så ble alt grunnet og malt.

BRYSTPANEL: Laget i gammel stil, og ikke så vanskelig som det ser ut til. Foto: Pandora Film / TV 2.

Tapet

Designer Malin Persson har altså funnet fram til denne vakre William Morris-tapeten. William Morris var en av grunnleggerne av «Arts and Crafts»-bevegelsen i England på slutten av 1800 tallet, og denne tapeten er faktisk designet av ham i 1876.

Utrolig vakker. Denne bruker vi alle steder over brystningspanelet.

DETALJER: Tapeten har fine farger og detaljer, som tas igjen i resten av rommet. Foto: Pandora Film / TV 2.

Gjenbruk

To store gamle lenestoler skal få plass i karnappet. Disse har vi funnet på Finn, og vi har bestilt tekstil (også fra William Morris) som disse skal trekkes om i.

Tekstilet har mønster med dyremotiver og blomster i nydelige gyldne og grønne farger. Møbeltapetsereren tar seg av jobben, og stolene fremstår som nye når han er ferdig.

Det er ganske kostbart å få utført slikt arbeid, men har du noen solide gamle møbler kan det være verdt det. Disse stolene her vil ha et godt liv i mange mange tiår fra nå.

SOM NY: Den gamle stolen ser ut som ny etter at møbeltapetsereren hadde gjort sitt. Foto: Pandora Film / TV 2.

Vi har også funnet mange småmøbler som vi skal fikse opp. 7 ulike bord og pidestaller blir vasket, slipt, grunnet og malt grønne.

Det blir faktisk en fin helhet med svært ulike ting dersom man maler dem i samme farge.

GJENBRUK: Noen av de gamle tingene, som denne lampen, får bli med videre inn i det nye rommet. Foto: Pandora Film / TV 2.

Den gamle prismelampen og vegglampettene får også bli med videre inn i fremtiden. Akkurat slike som dette finnes det mange av i eldre hjem eller i bruktbutikker.

Malin fester grønne, lange frynser innimellom prismene og lampene får et helt nytt utrykk som passer godt inn i den nye stuen.

FRYNSER: Lange frynser har blitt festet til den ene lysekronen, noe som gir et fantastisk og retro resultat. Foto: Pandora Film / TV 2.

Hyllebygging

I rommet er det nå blitt høyt under taket og rommet trenger et solid og stort møbel mot ytterveggen. Familien er glad i å lese, så en diger bokhylle passer godt inn her.

Den blir bygget fra gulv til tak og rammer inn vinduet. Under vinduet lager vi en sittebenk. Hyllen blir bygget i fuktbestandig mdf.

STORT PROSJEKT: Den nye bokhyllen blir et vakkert møbel i seg selv, som dekker hele veggflaten på den ene veggen. Foto: Pandora Film / TV 2.

Peis

Det er ikke noe ildsted i rommet når vi ankommer, men det finnes en pipe og et gammelt uttak for ildsted.

Malin vil helst ha en diger, tung kakkelovn, noe gulvet ikke er dimensjonert for. Men murer Trond lager en flott innramming rundt en moderne innsats, og resultatet er et ganske tidløst ildsted som passer godt inn i rommet. Også innrammingen blir malt grønn.

ILDSTED: Den nye peisen lager en lun atmosfære i rommet. Foto: Pandora Film / TV 2.

Detaljer

Ellers steller vi med alt det gamle som finnes her fra før. Andreas restaurerer den svært spesielle mekanismen som hører til skyvedørene, og vi pusser og maler dører og listverk.

Vi legger opp nye ledninger og elektriske punkter, og til og med lysbryterne får en finish som gjør at det ser ut som at de alltid har vært her.

LYSBRYTER: De nye lysbryterne som er montert ser ut som de alltid har vært her. Foto: Pandora Film / TV 2.

Møblering

Vi nærmer oss slutten og det er kjekt å se hvor fint det blir når møbler og gjenstander kommer på plass. Den okerfargete veloursofaen blir et fargerikt blikkfang sammen med de flotte lenestolene.

Sofabordet er stort og raust, og skinnpuffer gir ekstra sitteplasser sammen med benken under vinduet. Av møbler som var her fra før setter vi inn pianoet og et stort skap i mørkt treverk.

FARGEPALETT: Det er lett å se at fargevalget er gjennomtenkt i den nye stua. Foto: Pandora Film / TV 2.

Karnappet

Her plasserer vi alle de grønnmalte, gamle bordene og pidestallene, og lager en jungel av grønne planter.

Når de de gamle lenestolene kommer på plass er karnappet totalforandret fra slik det så ut tidligere. Tenk å sitte her med en kopp te og en god bok! Heldiggriser!

OASE: Det gamle karnappet har fått en fin vinterhage med plass til masse grønne planter som gir en fin atmosfære. Foto: Pandora Film / TV 2.

Lykkelig slutt

Vi var faktisk ikke i tvil i det hele tatt på om dette ville falle i smak. Vi synes det ser ut som at stuen endelig har blitt seg selv etter mye forvirring opp gjennom tidene, og det synes huseierne også.

Vi takker for oss og ønsker lykke til videre!

– Kjersti