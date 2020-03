Josefine Janson (21) ute av Idol

Deltakerne

På premieren av direktesendingene serverte deltakerne følgende show.

Bendik Solberg (20): Let Me Entertain You / Robbie Williams

Josefine Janson(21): Happy / Pharrell Williams

Oda Kristine Gondrosen (23): False Alarm / Matoma

Dina Matheussen (15): Run The World / Beyonce

Aniston Mariyampillai (15): Moves Like Jagger / Maroon 5

Signe Sparby (18): Don’t Feel Like Cryin’/ Sigrid

Tore Pedersen (17): Attention / Charlie Puth

Anna Anita Jaskiv (21): NO / Meghan Trainor

Markus Grønstad (26): Juice / Lizzo

Mari Eriksen Bølla (15): Greedy / Ariana Grande

