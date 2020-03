På et ekstraordinært møte 19. mars har Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig besluttet å redusere styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent.

«Siden Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere. Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Videre skriver sentralbanken at arbeidstakere permitteres og at arbeidsledigheten har økt markert.

«Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig», skriver Norges Bank.

Sentralbanken utelukker ikke ytterligere rentekutt.

«Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten. Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned».

Saken oppdateres