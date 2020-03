Romelu Lukaku og resten av Serie A har en ufrivillig pause på grunn av koronaviruset.

Med 3.405 døde har Italia gått forbi Kina og er landet i verden med flest korona-dødsfall.

– Du kjenner meg og min bakgrunn bedre enn noen andre, og dette får meg til å tenke på hva jeg gikk gjennom som barn, sier Lukaku i et YouTube-intervju med tidligere Arsenal-spiss Ian Wright.

Inter-angriperen har tidligere fortalt om den kronglete veien til toppen. Om fattigdom, om fjernsynet som måtte selges, hvordan moren vannet ut melken og strømmen som forsvant på grunn av ubetalte regninger.

Savner moren og sønnen

Lukaku sitter nå i karantene i en leilighet i Milano for å unngå å bli smittet. Han forteller at han får levert mat av Inter, som også har gitt ham en sykkel for å holde seg i form.

– Du må være forsiktig fordi du kan komme borti noen som har viruset. Min mor har diabetes, og da har du større risiko for å havne i trøbbel om du blir smittet, så jeg kan ikke dra hjem og være med henne. Min mor går ikke engang ut nå. Hun er bare i hagen, eller så spaserer hun seg en tur sent om kvelden, forteller den tidligere Chelsea- og Manchester United-spilleren.

Lukaku forteller at han ikke har vært utenfor leiligheten på ni dager.

– Jeg savner mitt vanlige liv. Å være med mamma og sønnen min. Også det å være med min bror og andre ute. Jeg tenker på alle. Det er ille. Du kan ikke ha kontakt med andre mennesker. Jeg savner å trene og spille kamper foran fansen. Det er nå du begynner å sette pris på det du har, sier Lukaku.

Hevder han var ønsket av Solskjær

Belgieren er inne i sin første seg for Inter, der han har scoret 23 mål på 35 kamper. Milano-laget er ni poeng bak ledende Juventus med én hangekamp. Det var også Inter og Juventus som kjempet om Lukakus underskrift.

– Det var virkelig jevnt, men jeg hadde hele tiden tankene mine på Inter og manageren (Antonio Conte). Da jeg var guttunge, hadde jeg Inter som mitt lag i Italia. Jeg så opp til Adriano, Ronaldo og Christian Vieri, sier Lukaku.

Lukaku mener det var riktig å forlate Manchester United i fjor sommer.

– Ett dårlig år han skje alle I løpet av karrieren, men jeg var bare ferdig. Du vet hva som skjer i kulissene. Jeg var bare ferdig. Det var en vanskelig situasjon for meg, og jeg måtte ta et valg på hvor jeg skulle gå videre for å lære andre aspekter av fotball, og jobbe under noen som ønsket meg.

– Ole ønsket at jeg skulle bli værende, men jeg sa at det var over. Jeg hadde ikke energien. All honnør til ham for å være en mann og hjelpe meg med å komme bort, sier Lukaku, som samtidig roser Solskjær for jobben han gjør med Manchester United og mener de er på rett vei.