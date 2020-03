Ifølge Sparebanken Nord-Norge er nå 11.000 nordnorske bedrifter med over 30 000 ansatte korona-stengt. At de fleste har et kundeforhold til landsdelens dominerende bank, skremmer ikke konstituert konsernsjef Liv B. Ulriksen.

Lar seg ikke skremme

– Jeg tror ikke det å være skremt hjelper på noe. Jeg tror vi skal være rolig, vi skal ta situasjonen på alvor, puste med magen og prioritere de tiltakene som er de mest nødvendige, sier Ulriksen til TV 2.

261.000 personer og 25.000 bedrifter i landsdelen har Sparebanken Nord-Norge som bankforbindelse. De fleste bedriftene opererer innenfor næringer som er spesielt sårbare for viruset som nå herjer. Banken har iverksatt en rekke tiltak i forhold til såvel privatkunder som bedrifter.

– Vi snakker med dem på telefon, på chat, gjennom e-post og i direktebanken, og så prøver vi rent finansielt å være med å bidra til at de kommer seg over denne kneika uten at de går over ende.

Ulriksen avviser at nordnorske bedrifter er spesielt sårbare.

– Snarere tvert i mot. Våre undersøkelser viser at de står seg godt med tanke på likviditet og egenkapital.

På toppen kommer ei rekordsvak norsk krone, som gjør importerte varer dyrere og dermed påvirker de fleste, men som faktisk er positivt for de som driver fiske og oppdrett.

– Det er bra på den ene siden på grunn av at kronekursen er gunstig for de som driver med eksport, men akkurat nå er det en utfordring å få varene ut i verden på grunn av redusert transportkapasitet, sier Ulriksen.

Tom flyplass

Torsdag formiddag var det knapt et menneske å se på Tromsø Lufthavn.

– Et trist syn, sier flyplasssjef Ivar Helsing Schrøen.

Kafeer og kiosker er stengt, et stort antall ansatte er permittert, og det er heller ingen etterspørsel etter leiebiler som har vært mangelvare i Tromsø gjennom hele vinteren.

– Det var bråstopp i forrige uke, og nå har vi 200 biler som står parkert. Bare hos oss, forteller daglig leder Asbjørn Jørgensen i Avis bilutleie i Tromsø.

Inntekter stuper

Også lufthavnsjefen er fortvilt.

– Innlandstrafikken har gått ned med 85 prosent, utenlandstrafikken over 90 prosent. Og det er jo sjokkerende tall, sier han og viser til den dramatiske inntektssvikten som nå rammer Avinor.

– Vi har jo staten som en solid eier, men jeg utelukker ikke at dette kan føre til at større utbyggingsprosjekter, som her på Tromsø lufthavn, kan bli skutt ut i tid. Samtidig vet vi at det nettopp i krisetider ofte blir satt i gang størere prosjekter i offentlig regi, sier Helsing Schrøen.