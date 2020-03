Amerikanere hamstrer våpen

Over hele USA melder forhandlere av våpen og ammunisjon om stor pågang og godt salg, og utenfor Martin B. Retting Gun Shop i Culver City var det søndag morgen kø rundt hele kvartalet.

En uvanlig høy andel av dem som kjøper våpen, er førstegangskjøpere, forteller forhandlere.

– Det tilskriver vi i hovedsak til virusfrykten, sier Larry Hyatt, som driver en våpenbutikk i Charlotte i North Carolina.

Hyatts butikk har økt salget med mellom 30 og 40 prosent siden februar, forteller han til The New York Times.

FBI bekrefter også den kraftige økningen og registrerte en 36 prosents økning i antallet bakgrunnssjekker av våpenkjøpere i februar, da det ble gjennomført hele 2,8 millioner slike.

Usikkerhet knyttet til høstens valg kan også være en medvirkende årsak, men mye tyder på at det er den økende frykten for følgene av koronaviruset som får amerikanere til å hamstre våpen og ammunisjon.

Helt vilt

– Det har vært helt vilt, forteller David Liu til Newsweek. Han driver en liten våpenbutikk i San Gabriel Valley øst for Los Angeles i California og har særlig hatt stor pågang av kunder med asiatisk bakgrunn.

Flere av asiatisk opprinnelse i USA har blitt utsatt for angrep og hatkriminalitet etter at koronaviruset ble påvist i Wuhan i Kina, for deretter å spre seg til resten av verden.

– De kommer fordi mediene forteller dem at asiater blir angrepet, at kinesere blir angrepet, forteller Liu.

David Stone driver butikken Dong's Guns, Ammo and Reloading i Tulsa og hevder å ha det beste utvalget av ammunisjon i hele Oklahoma. Også han har hatt voldsom pågang de siste ukene.

– Det er en underdrivelse å si at salget har eksplodert, sier han til Los Angeles Times.

Panikk

– Det er panikk, forteller eieren av Laguna Guns & Accessories i Elk Grove i California, som ønsker å være anonym.

Nettbutikken Ammo.com forteller om en salgsøkning på hele 68 prosent i ukene rundt månedsskiftet, da koronaviruset for alvor begynte å kreve menneskeliv utenfor Kina.

Gabriel Vaughn, som eier Sportsman's Arms i Petaluma i California rekker knapt å betjene alle førstegangskjøperne av våpen.

– Det er så vidt jeg rekker å løfte hodet for å hilse på folk, forteller han til CNN.