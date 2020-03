I en tid der mennesker over store deler av Europa bes om å holde seg innendørs, er det mange som tyr til strømmetjenester som Netflix for å holde seg underholdt. Det fører til økt belastning på internett.

EU ba tidligere denne uken Netflix og andre strømmetjenester om å slutte å streame filmer og serier i høy kvalitet. Årsaken er at de er redde for at den store pågangen kan ødelegge internettet.

Ifølge BBC har nå strømmegiganten hørt på EUs bønn. Kvalitetsreduksjonen skal senke databruken med 25 prosent. Netflix beroliger likevel forbrukerne, og sier at bildekvaliteten fortsatt vil oppleves som god.

– Forberedt på stor pågang

Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid, forteller at tanken om et internett i kne gir grunn til bekymring.

– Om nettkapasiteten blir sprengt vil i beste fall nettsidene gå tregere, mens i verste fall vil noen tjenester slutte å funke. Nå er internett noe vi alle er avhengige av. Vi bruker vi ikke bare internett til underholdning, men også til jobb og skole.

På onsdag erkjente Facebook sin administrerende direktør, Mark Zuckerburg, at etterspørselen på bruk av nettsiden nå er langt større enn det den eksempelvis var på nyttårsaften, og at det sosiale mediet hadde møtt på kapasitetsutfordringer.

Onsdag skrev TV 2 om at Telenor opplevde nettverksproblemer, hvor feilen var knyttet til DNS-tjenesten. Om DNS-tjenesten ikke fungerer som den skal, vil man ikke få tilgang til nettsidene man vil bruke.

Austlid er likevel trygg på at nettleverandørene i Norge vil tåle pågangen.

– I Norge så vet vi at nettleverandørene har en beredskap og er forberedt på en stor pågang, sier hun.

– God kapasitet i Norge

Den påstanden støttes av foredragsholder og tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse.

– Det er viktig å skille mellom internettet i Norge, og internettet i andre land. I Norge har vi god kapasitet, mens i land som eksempelvis fortsatt bruker telenettet så kan slike ting bli problematisk.

Waterhouse forklarer også at ideen om at internettet kan «knekke» er litt vag.

– Det avhenger litt av perspektivet man ser ting fra. Om DNS-tjenesten ikke fungerte over hele verden, så ville heller ikke internettet fungert. Men om man for eksempel skulle grave over fiberkablene fra Norge til utlandet, så vil man kun miste kontakten med utlandet.