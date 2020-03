Moxnes vil at behandlingen av kriseloven utsettes i en uke slik at det blir tid til debatt, skriver VG.

– Denne loven har autoritære trekk. Erna Solberg kan bli Norges mest eneveldige statsleder i fredstid siden 1814, hvis Stortinget vedtar kriseloven hennes, sier Rødt-lederen til avisen.

Kriseloven skal gjøre det enklere å sette i verk tiltak som anses som nødvendige i den ekstraordinære situasjonen landet står i.

Forslaget ble fremmet for Kongen i statsråd onsdag, fredag skal den diskuteres av partiene, og planen er at den skal behandles første gang lørdag og annen gang på tirsdag. Den prosessen er langt raskere enn vanlig.

– Vi må ikke la korona ta knekken på våre demokratiske prinsipper og innbyggernes vern mot statens maktutøvelse. Men nå har vi en lov til hastebehandling som gir regjeringen rett til å sette alle gjeldende lover til side det neste halvåret, uten godkjenning av Stortinget, sier Moxnes.

Rødt krever også at loven avgrenses, slik at regjeringen bare kan gå utenom Stortinget og fravike lov når det dreier seg om viktige samfunnshensyn og alvorlige skadevirkninger for samfunnet.

Partiet krever også at loven inneholder en garanti for at Stortinget kan trekke i nødbremsen og oppheve forskrifter vedtatt av regjeringen, også om Stortinget ikke kan samles.

