Agathe hadde gledet seg stort til å feire treårsdagen 17. mars.

Men på grunn av myndighetenes råd om å begrense sosial kontakt for å hindre koronasmitte, kunne ikke familien ha besøk på den store dagen.

Mamma Miriam Schjetlein forteller at de hadde forsøkt å forklare treåringen at søskenbarn og besteforeldre ikke kunne komme på besøk noen dager i forveien, men det var først på selve bursdagen at Agathe forstod at det ikke ble noe selskap.

Derfor var gleden stor da naboene i bygården overrasket bursdagsbarnet med flagg og sang i bakgården og bursdagsgaver som ble lagt utenfor døren.

– Det var en overraskelse for hele familien. Etter sangen var Agathe glad hele dagen. Vi ble veldig rørt, alle sammen, sier Schjetlein.

– Ikke så viktig hvem som er med

Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery mener det er fullt mulig å gi barn en minneverdig bursdag, selv om feiringen ikke kan bli helt som vanlig.

– En god bursdag er en bursdag der man har det fint. Det er ikke så viktig hvem som er med, men hvordan oppmerksomheten gis. Det finnes så mange måter å gi barn oppmerksomhet på, så gjør det: Gaver, sanger, kaker og hilsninger på Facetime, sier Montgomery til TV 2.

Hun råder småbarnsforeldre til ikke å bruke tid på å forklare hva som ikke kommer til å bli slik man hadde planlagt.

– Barn er mye mer opptatt av det som faktisk skjer enn det som ikke skjer. Derfor er det bedre å legge vekt på det som vil skje: «Sånn blir det i dag, og vi kommer til å ha det fint sammen», sier psykologen.

LØSNINGSORIENTERT: Sigurd (2) gleder seg fortsatt til bursdag.

Hun understreker at det viktigste for at et barn skal sitte igjen med gode minner fra bursdagen sin, er at de føler seg spesiell og elsket på sin dag.

Håper å feire senere



Sigurd (2) har bursdag om halvannen uke. Det er en dag han gleder seg veldig til, men fordi familien hans mistenker at de kan være smittet av korona, kommer han ikke til å få besøk av venner og familie de kommende ukene.



Heldigvis er hovedpersonen selv løsningsorientert.



– Kanskje de kan komme på besøk en annen gang, sier Sigurd.