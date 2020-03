Skiforbundet varslet tidligere i uka at de kommer til å permittere 100 ansatte. Sportssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, er en av de som ikke blir permittert siden han er øverste administrative leder i hoppavdelingen. Han ønsker likevel å bidra i den vanskelig situasjonen Skiforbundet er i om dagen.

– Jeg har bedt om at jeg trekkes 25 prosent i lønn i samme periode som mine ansatte i hopp permitteres. Det gjør jeg i solidaritet med dem, sier Bråthen.

Mange som blir berørt

Foreløpig er det ikke sendt ut permitteringsvarsler, men det skjer trolig i løpet av neste uke.

– Det er mange ansatte i hopp som blir berørt av dette. Men det er noe vi må gjøre siden det ikke er noe aktivitet.

Bråthen presiserer at han gjør dette fordi han har en økonomisk situasjon der han greier seg med et lønnskutt over en kortere perioder.

– Og det er ikke noe jeg gjør for å legge press på andre i samme situasjon som meg. For meg føles dette riktig, og det er ekstremt ubehagelig for meg å ta de telefonene og fortelle de ansatte at de er permittert, sier Bråthen.

Blodrøde tall i Skiforbundet

Skiforbundet offentliggjorde denne uka at de i mars hadde tapt 27 millioner kroner bare på arrangementer. Holmenkollen skifestival er så godt som teknisk konkurs, og etter koronaavlysningene i Vikersund, sliter også arrangørene der med likviditeten. Dessuten har forbundet 22 millioner i usikre inntekter i forhold til budsjettet for 2020.

Permitteringer av de fleste ansatte er derfor nødvendig for at forbundet skal kunne spare noen sårt tiltrengte kroner.

– Det er tungt og vanskelig, men nødvendig for at vi i det hele tatt skal ha en jobb å komme tilbake til når dette er over, sier Bråthen.