Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier tiltakene stiller tøffe krav til Norwegian.

– Det er en pakke på det nivået som er rimelig å forvente, sier Lothe.

Regjeringen og et flertall på Stortinget er enige om å gi bransjen en lånegaranti på 6 milliarder kroner. Men det stilles flere krav, blant annet til å få med en bank eller kommersiell aktør til å stille med 10 prosent av garantien og til egenkapital.

– Det er tøffe krav, det er det ikke tvil om. Selskapet må selv vurdere hvordan de skal håndtere det, sier Lothe til NTB.

– Det krever en omstilling i selskapet, mener han.

De ansatte advarer

Ansatte i flybransjen er glad for tiltakspakken for luftfarten. Men om krisen varer, vil det kunne bli behov for mer, advarer Flygerforbundet.

– Den er veldig konkret og stiller krav til næringen selv. Jeg betrakter det som et skritt i riktig retning, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– Vi vet ikke lenge hvor krisen vil vare. Avhengig av at det drar ut over tre måneder, må regjeringen være forberedt på å bidra med mer, tilføyer han.

Widerøe takker nei

Flyselskapet Widerøe trenger foreløpig ikke statens hjelp for å sikre at det går rundt, men takker for ekstra støtte til distriktsrutene.

Selskapet kan benytte seg av en bit av de 6 milliardene i lånegarantier som regjeringen og de største opposisjonspartiene er enige om å gi luftfarten, men sier foreløpig nei takk.

– Widerøe har ikke behov for tilførsel av likviditet på kort sikt, men statlige garantier skaper trygghet for et godt transporttilbud i distriktene fremover. Det gjør at vi kan arbeide videre med vår bank, Sparebanken Nord-Norge, som allerede har varslet at de stiller opp for å sikre en god stabilitet fremover, skriver selskapet i en pressemelding.



SAS sier pakken gir de handlingsrom i en krevende situasjon

– Lånegarantien er et konstruktivt forslag som gir SAS et pusterom i en utfordrende situasjon. SAS vil nå studere vilkårene og detaljene i forslaget og jobbe videre med hvordan vi best kan benytte løsningen som ble presentert torsdag kveld, sier CFO Torbjørn Wist.

Fagforeningen takker for tiltakene

Fagforeningen Parat takker Hareide og Nybø for tiltakene de nå har satt i gang.

– Jeg vil takke ministrene, som har skjønt at dette hastet for oss, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Olsen tror dette vil bidra positivt en stund.

– Vi føler de signalene vi har gitt lang på vei har blitt tatt, sier Olsen.