Det offentliggjorde hun gjennom et innlegg på sin Instagram-profil torsdag kveld.

– Med alt som skjer med koronaviruset har jeg bedt klubben min om å kutte ti prosent av lønnen min for å hjelpe dem som virkelig trenger økonomisk støtte i disse dager, skriver Wolfsburg-spilleren.

– Denne ideen ble utviklet sammen med andre spillere, og vi håper tiltaket kan hjelpe noen som har blitt berørt av denne pandemien. Forhåpentligvis vil flere spillere gjøre det samme, og gi tilbake til lokalsamfunn som støtter og heier på oss. Hold dere trygg, avslutter 21-åringen.

Engen har sittet i karantene i Oslo etter at hun kom hjem fra landslagssamling.

– Jeg ser jo som alle andre at dette øker og øker, og at det påvirker alle i samfunnet. Man føler seg privilegert som er fotballspiller, og som tjener bra. Da får man egentlig et behov for å hjelpe der man kan, så jeg følte for å gjøre noe, sammen med de andre, for dem som har det ekstra tøft og som går en uviss fremtid i møte, sier Engen til TV 2.

– Man er redd for sine egne

Hun forteller at hun har startet dette sammen med Caroline Graham Hansen (Barcelona), Marie Dølvik Markussen (Vålerenga), Andrine Tomter (Vålerenga) og Heidi Ellingsen (LSK).

– Så dette er ikke tilknyttet klubb. Vi har gått sammen og meldt det inn til klubbene våre. Så håper jeg flere melder seg på, sier 21-åringen.

Hun mener det er viktig at idrettsprofiler står frem og bruker den innflytelsen de har i den krevende perioden verden er i.

– Man er et forbilde for unge, og også fotballinteresserte. Å bruke sin egen profilering på det føler jeg er veldig nyttig i forhold til det å være et forbilde, og kan nå ut stort når vi er de vi er, understreker Engen.

– Hvordan opplever du korona-situasjonen?

– Det er et stort fokus på det, og det gjør at man tenker på det hele tiden, egentlig. Man er redd for sine egne, og det er litt med de tankene at man får behovet for å gjøre noe, og bidra der man kan.

Minde: – Ta situasjonen på alvor

I juli 2019 ble Engen klar for den Wolfsburg, og har kontrakt ut 2021.

Syrstad Engen spilte alle kampene for det norske landslaget under årets fotball-VM i Frankrike, der Norge tapte kvartfinalen for England.

Engen er lagvenninne med landslagets Kristine Minde, som har engasjert seg i Korona-situasjonen de siste dagene.

– Fotball og idrett betyr mye for meg, men mine nærmeste og menneskene rundt meg betyr så utrolig mye mer. La oss alle ta situasjonen, vi som verden er i, på alvor. Gjøre det vi kan og ta vare på hverandre så godt det går, skrev Engen på sin Instagram tidligere i uken.