King: – Jeg tipper de nuller hele Premier League

Det blir ingen kamper i Premier League eller resten av det engelske ligasystemet før tidligst 30. april, bekreftet Premier League i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Årsaken er den vedvarende spredningen av koronaviruset.

Bournemouths og Norges landslagsprofil Joshua King tror ikke sesongen vil starte opp igjen 30. april.

– Jeg tror ikke det, nei. Men hvem vet. Det er litt som Jürgen Klopp sa. Vi er fotballspillere, men ikke eksperter på dette. Men jeg tror ligaen vil bli utsatt en gang til, og det som kommer til å skje er at de nuller hele ligaen. Det tipper jeg. Jeg tror ikke det blir spilt kamper etter 30. april, nei. Skjer det, så er det en bonus, sier Joshua King til TV 2.

– Jeg personlig tror at to lag rykker opp denne sesongen, og fem lag rykker ned året etter. Så får de som holder med Liverpool, og de som ikke holder med Liverpool, krangle om de skal motta troféet eller ikke, slår han fast.

– Veldig glad de stoppet ligaen

28-åringen mener det var det eneste rette å utsette Premier League.

– Jeg er veldig glad for at de stoppet Premier League. Jeg forstår det var mye penger på spill for organisasjonen. Men vi idrettsutøvere er jo en stor familie alle sammen. Premier League skjønte alvoret da Mikel Artea (Arsenals manager) og Chelseas Callum James Hudson-Odoi ble smittet, sier han.

Joshua King reiste umiddelbart hjem til Norge da Premier League ble midlertidig stoppet. Han måtte dermed rett i karantene, ettersom myndighetene har innført karanteneplikt for personer som har oppholdt seg i utlandet.

– Nå er jeg hjemme i leiligheten i Oslo. Da jeg fikk beskjed forrige uke om at Premier League var kansellert forrige fredag, så tok jeg første fly hjem for å være med familien. Jeg var da ganske sikker på at utsettelsen av kampene ville bli enda lenger, og det fikk jeg rett i, sier King.

– En bonus om fotballen kommer igang igjen

Landslagsspissen legger ikke skjul på at han håper fotballen kan komme i gang igjen denne sesongen. Enten det blir til våren, eller til sommeren.

– Det vil være en bonus, for da går ting bedre og de har fått kontroll på denne sykdommen og viruset. Jeg håper jo det, for fotballens skyld. Men det viktigste nå er at minst mulig blir smittet av viruset, poengterer King.

Han tror ikke han kommer til å vende tilbake til Bournemouth for treninger og kamper med det første.