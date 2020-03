Seks partier, Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF, på Stortinget er enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

SV valgte å ikke bli med på avtalen i frykt for at pengene forsvinner.

– Vi i SV er skeptiske til denne type avtaler. Vi kan ikke uten videre gi tilskudd til bransjen. Dette er garantier som kan forsvinne like fort som dugg i solen, sier Fylkesnes til TV 2.

Han mener det kan sende feil signaler til andre bransjer.

– SV lurer på hvilke signaler dette gir til andre sektorer. Dette er første bransje som sliter i denne kriseperioden. Vi må huske at det er ikke bare flybransjen som sliter. Da er vi usikre på om slike lånegarantier er rette vei å gå, sier Fylkesnes.

Skeptisk til lånegarantier

Fylkesnes presiserer overfor TV 2 at de ikke er i mot avtalen, men skeptisk til måten det blir gjort.

– Det kan være milliarder som forsvinner ut av vinduet, det vil vi ikke si ja til. Når staten gir penger, så må man stille krav. Vi har ikke vært i mot avtalen, men vi ser ikke rekkevidden, sier Fylkesnes.

Mange arbeidsplasser, det er det viktigste for oss. Det er måten det blir gjort, som gjør at vi umiddelbart kan støtte det. Spesielt Norwegian den tilstanden de er, er for usikkert.

MDG: – Viktig å redde infrastruktur, ikke selskapene

MDG var ikke med på avtalen, men vil ta stilling til den når den skal behandles i Stortinget.

– Om MDG støtter hele pakken, vil vi ta stilling til når saken kommer til Stortinget for behandling. Vi er opptatt av å sikre viktig infrastruktur for folk, ikke redde selskapene i seg selv, skriver nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, i en sms til TV 2.

Videre synes MDG at det er en balansert avtale for flybransjen.

– Det er klokt av regjeringen å komme fort på banen nå med en garantiordning, i tillegg til de andre tiltakene. Det er ikke sikkert det er nok for alle selskapene til å klare seg, men det virker godt balansert og gir både SAS, Widerøe og Norwegian en reell sjanse, skriver Bastholm videre.