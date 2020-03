Enige om tiltakspakke for luftfarten – gir lånegaranti for 6 milliarder

Torsdag kveld kalte samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) og næringsminister Iselin Nybø (V) inn til en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget.

De varslet på forhånd at det skulle handle om luftfarten, og pressekonferansen ble startet med å si at seks av stortingspartiene var blitt enige om en tiltakspakke for luftfarten.

– Luftfarten har vært i vanskelige tider den siste tiden, de var de første som kjente på konsekvensene av koronakrisen, sier Nybø.

6 milliarder

Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

– Vi mener dette er en god løsning, det gjør at de får kapital tilgjengelig, sier Nybø.

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.

For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Mange tiltak

Samferdselsminister Hareide er glad for at de har funnet en løsning for luftfarten.

– Vi er også enige om at vi skal ha et minimumstilbud for ruter i Norge. Der er vi villige til å gå inn og dekke merkostaden for det tilbudet, sier Hareide.

Han kommer med flere tiltak som vil hjelpe luftfarten framover:

Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020

Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene

Redusert moms på transport

Redusert arbeidsgiveravgift

Utsatt skatt

Endringer i permitteringsregelverket

Sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter i tråd med Stortingets vedtak 19. mars 2020

– Det er også mange nordmenn som vil hjem fra utlandet, og vi vil også samarbeide med flyselskapene for å få til dette, sier Hareide.