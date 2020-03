Både Lorentzen og hans samboer Hege Bøkko er trolig smittet av koronaviruset. De to har ikke blitt testet, men har begge symptomer på viruset. Det var VG som skrev om saken først.

– De siste tre dagene har jeg vært veldig skral. Jeg har ligget mest i ro og har fremdeles jævlig vondt i hodet og lungene. Feberen kommer og går litt. Det er litt annerledes enn influensaen jeg er vant til. Den angriper lungene mer enn vanlig, sier Lorentzen til VG.

Lorentzen opplyser at Bøkko sine foreldre har testet positivt for koronaviruset, og de to var tilstede under skøyte-VM fra 29. til 1. mars. Bøkko besøkte også foreldrene etter at de hadde begynt å føle seg dårlig, men før de ble testet for viruset. Lorentzen bekrefter til VG at det trolig er samboeren som har smittet ham.



Hege Bøkko sin bror, Håvard Bøkko, er i karantene på Geilo, men føler seg frisk og rask.

– Begge foreldrene til Hege har testet positivt. Men sammenlignet med meg har hun kommet lett fra det. Jeg ligger flatt ut, mens hun ikke har vært i nærheten av det. Hun har kommet mye billigere fra det. Hadde hun vært syk på lignende vis, til vanlig, ville man ikke tenkt over det. Hege har knapt hatt en forkjølelse, sier Lorentzen.