I Kina er 3.249 bekreftet døde.

Ifølge den italienske avisen La Repubblica er det totale antallet smittede mennesker i Italia 41.035 – inkludert de som har mistet livet og de som er friskmeldte.

Dødstallene i Italia har steget med 427 dødsfall siden onsdag.

Den italienske statsministeren Guiseppe Conte sa torsdag til den italienske avisen Corriere della Sera at de strenge restriksjonene må fortsette, etter at dødstallet har skutt i været.

– Den totale lockdownen vil fortsette. Skolene vil forbli stengt, og tiltakene som begrenser at folk samles og er ute, vil fortsette, sier han.

Han sier også at myndighetene må se på om det er ytterligere tiltak de kan sette i gang.

Opprinnelig var reglene for portforbud i landet satt til å vare til 25. mars, men disse vil da etter all sannsynlighet bli forlenget. Reglene innebærer at folk kun kan gå ut av sine hjem for å kjøpe mat, medisiner eller utføre andre helt nødvendige gjøremål.



Saken oppdateres.