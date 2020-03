Frykter for livet til datteren og tusenvis av rusavhengige

– Jeg frykter koronasmitte i dette miljøet vil få katastrofale konsekvenser, sier hun.

Aksdal forteller at mange pårørende har angst for konsekvensene av koronasmitte og er livredd for at deres kjære skal dø.

– Og at de ikke vil bli prioritert dersom de har behov for intensiv behandling, avslutter Aksdal.

Feller tårer

TV 2 har snakket med flere pårørende til rusmiddelavhengige. Flere er svært bekymret.

– Jeg har forsøkt å få tak i min datter i tre dager. Jeg er helt knust psykisk, sier Mariann Stien, mor til en 34 år gammel rusmiddelavhengig kvinne.

I ti år har datteren ruset seg, og vært inn og ut av psykiatriske institusjoner.

Stien forteller at hun ønsker å gi datteren noen livsviktige smitteforebyggende råd. Hun er overbevist om at datteren ikke tar godt nok vare på seg selv.

– Mange klarer ikke å vaske hender og holde avstand slik som oss andre. Hun skjønner nok ikke viktigheten av det, og er nok som mange mest opptatt av å få tak i stoff. Og tar derfor mange sjanser.

– Er du redd for at hun blir smittet?

– Ja. Hun og andre er utsatt og mange har ikke et skikkelig immunforsvar. Jeg har felt mange tårer den siste tiden, Stien.

– Krevende

I to dager har TV 2 fulgt aktiviteten ved et av lavterskeltilbudene for rusavhengige i Bergen. Vanligvis trekker brukerne inn på MO-senteret Gyldenpris, men nå er dørene stengt som følge av strenge smitteregler.

– Situasjonen er krevende og jeg er veldig bekymret for denne gruppen, sier Hugo Torjussen, leder ved MO-senteret Gyldenpris i Bergen.

Han har jobbet i rusfeltet i 20 år og har aldri opplevd en mer kritisk situasjon for de han daglig jobber for å hjelpe.

– Det man står overfor nå er den mest alvorlige situasjonen vi har vært oppe i for målgruppen vår. Vi ser med den aller største bekymring på dette, sier Torjussen.

BEKYMRET: I løpet av sine 20 år innen rusfeltet har aldri Hugo Torjussen, som nå er daglig leder ved MO-senteret Gyldenpris i Bergen, aldri opplevd en mer alvorlig situasjon.

Ved dette senteret er det registrert omlag 1500 brukere. Svært mange av disse vil være i risikogruppen. Mange sliter med helsen, flere har luftveisplager og andre alvorlige underliggende plager.

– Hvor utsatt er denne gruppen?

– Gruppen er veldig utsatt grunnet faren for smitte og at mange har ulike helsemessige utfordringer og et svekket immunforsvar.

– Vi er også bekymret for at denne gruppen forsvinner litt under jorden og ikke vet hvilken situasjon de er i. Mange har ikke folk rundt seg som kan følge med, sier Torjussen.

Han håper at folk nå kontakter MO-senteret dersom de er bekymret.

Økt overdosefare

TV 2 vet at mange rusmiddelavhengige nå sliter med å få tak i foretrukne rusmidler. Det snakkes i miljøene om at koronasituasjonen har gjort det vanskeligere å få narkotika fraktet over grensen.

Rusavhengige sier de er redd for urent dop, og mange mener at flere vil ty til GHB som kan produseres i Norge.

– De kan gå tom for stoff i en periode, og det kan påvirke toleransegrensen og igjen øke faren for overdose. Dessuten kan flere slite med abstinenser og psykoser, mener Torjussen.

Stor pågang

Miljøarbeiderne løper til og fra inngangsdøren med drikke og mat. Utenfor strømmer det på med brukere.

BRUKERUTSTYR: Maritha deler ut brukerutstyr som skal forebygge smitte mellom brukerne av MO-senteret på Gyldenpris.

– Ja, det er mye å gjøre, bekrefter miljøarbeider Maritha, som sammen med fem andre kolleger løper frem og tilbake i ett sett.

Utstyrt med hansker finner hun en pose og fyller den med brukerutstyr som kanyler, askorbinsyre, sprøyter, sterilt vann og blandebeger.

– Daglig deler vi ut omtrent 1500 kanyler, forklarer Torjussen.

Utenfor står de tett. Knapt noen synes å holde en meters avstand.

– Ikke redd for korona

– Jeg er ikke redd for korona, sier en av brukerne TV 2 henvender seg til. En annen mener han har vært smittet av korona og blitt frisk.

Bjørn er den første av flere titalls som TV 2 snakker med som virkelig synes å ha tatt alvoret inn over seg. Han stiller med hansker og maske.

Flere sier det samme. De er redde for at mange brukere ikke fanges opp om de blir smittet.

– Hvilken oversikt tro du helsevesenet har?

– De har nok muligens en noe bedre oversikt enn tidligere, sier Torjussen, som ikke legger skjul på sin bekymring om at smittede brukere kanskje ikke fanges opp. Med de konsekvensene det vil få.

– Blant brukerne finner du de som er bekymret og noen som ikke er bekymret. Men er du rusavhengig, så er det noe som har en større prioritet i livet enn personlig hygiene, og det er skaffe seg de nødvendige rusmidlene, før man prioriterer helse og å ta grep for hindre smitte.

1500 brukere

– Vi har omlag 1500 registrerte brukere, bekrefter Torjussen.

MO-senteret Gyldenpris er et kommunalt lavterskeltilbud for rusavhengige. Men nå er dørene stengt og brukerne må henvende seg i døren. Her får de både mat og drikke og nødvendig utstyr som kanyler, filter, sprøyter, beger og annet som skal forebygge smittespredning og deling av utstyr.

STENGTE DØRER: Her ved MO-senteret Gyldenpris, også kjent som Straxhuset, møter rusavhengige opp for å få mat og brukerutstyr. Foto: Haakon Eliassen

– De tiltakene vi har for å redusere spredning av smitte er å forsøke å informere våre brukere om viruset og epidemien, slik at de kan ta gode valg. Vi deler ut mer utstyr enn tidligere, slik at de skal slippe å stå i kø.

Frykter det verste

– Vi frykter selvfølgelig at mange eldre brukere som har kols og luftveisplager vil bli syke. Faren for at mange kan dø er til stede, sier Ronny Bjørnestad, daglig leder for proLAR Nett som er et nasjonalt organ for LAR-brukere.

Han frykter at mange rusavhengige blir smittet og at de blir gående lenge uten å bli fanget opp og at flere ikke klarer å overholde myndighetenes råd på grunn av situasjonen de befinner seg i.

– Man bør derfor gjøre alt man kan for å hindre smitte, og hvis brukere blir smittet bør de tilbys opphold i egnede institusjoner, mener han.

Bjørnestad er mest bekymret for de 2-3000 menneskene som i dag ikke er omfattet av substitusjonsbehandling.

– De lever i et vanskelig miljø og som ikke har mulighetene til å «handle inn mat», være hjemme og ta vare på seg selv, og følge rådene til myndighetene.

Også Bjørnestad er redd for at mange tyr til andre og farlige rusmidler som GHB som en konsekvens av «tørke» i tilgangen på rusmidler.

Han håper at helsevesenet vil åpne for å tilby alle som er avhengige av illegale rusmidler et alternativ, gjerne først og fremst medisinsk stabilitet med et egnet medikament de vet fungerer.

– Når brukerne får dette under kontroll vil mange klare å tenke på andre viktige faktorer som smitteforebygging og egen helse.