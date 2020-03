Tirsdag kveld fikk svindeldømte Sigurd Sundklakk beskjed om at han måtte avbryte soningen ved Hustad fengsel.

– Det føles som om man får en ekstra straff fordi man har oppført seg fint, sa han til TV 2.

Bakgrunnen for straffavbruddet er at norske fengsler jobber for å redusere antallet innsatte som følge av koronapandemien.

– For sterkt virkemiddel

24-åringen reagerte kraftig på at han måtte forholde seg til strenge vilkår utenfor fengselet, uten at straffavbruddet ville telle som soning av dommen.

Sundklakk fryktet også at en langvarig pause fra soningen ville resultere i utsatte studier.

Torsdag presiserer imidlertid KDI at avbruddet må være frivillig. Nå blir de innsatte kontaktet og spurt om de ønsker dette, eller ikke.

– Årsaken er at ledelsen i direktoratet har vurdert bruken av dette virkemiddelet på nytt, og avgjort at det var et for sterkt virkemiddel nå, sier seniorrådgiver Atle Syvertsen i KDI til NRK Møre og Romsdal.

BEKLAGER: Hustad fengsel beklager at de innsatte ikke fikk mulighet til å ta stilling til straffavbrudd. Nå snur fengselet. Foto: Heine Schjølberg / TV 2

Fengselsleder beklager

Nå beklager Hustad fengsel overfor de syv innsatte som fikk innvilget straffavbrudd, uten at de hadde bedt om det.

– Det burde vært presisert i de syv sakene vi har hatt. Vi beklager at dette ikke ble formidlet til de innsatte på tidspunktet da sakene ble behandlet, sier fengselsleder Frode Erlandsen til TV 2.

De innsatte kan nå velge å gjenoppta soningen umiddelbart.

Godtar avbruddet

Sundklakk sier til TV 2 at han har blitt underrettet om utviklingen av juristen ved Hustad fengsel.

Etter å ha tenkt gjennom saken har han landet på at han likevel velger å godta soningsavbruddet – gitt at det ikke drar ut i tid.

– Jeg vil fortsatt rekke fotlenke til studiestart hvis det ikke blir utvidet til mer enn fire uker, samt at vilkårene blir omgjort. Nå som jeg først har kommet hjem, pakket ut alt, kan jeg like så godt være litt med familien i denne spesielle tiden, sier han.