Formålet er å lette på presset i de globale markedene for dollar, skriver den amerikanske sentralbanken i en pressemelding torsdag.

Ordningen, som er basert på såkalte «swap lines», skal vare i minst seks måneder. I tillegg til Norges Bank er sentralbankene i Australia, Brasil, Sør-Korea, Mexico, Singapore, Sverige, Danmark og New Zealand omfattet av systemet.

Norges Bank vil kunne få tilgang til opptil 30 milliarder dollar. USAs sentralbank har fra før lignende ordninger med sentralbankene i eurosonen, Storbritannia, Japan, Canada og Sveits.

Mens kronekursen har stupt gjennom koronakrisen, har dollarkursen steget kraftig. En av årsakene er trolig at mange aktører rundt om i verden har fått et akutt behov for dollar.

USAs sentralbank ønsker nå å unngå at dollarmangelen skal forårsake ytterligere uro. Ordningen som ble iverksatt torsdag, ble også opprettet med de samme landene under finanskrisen i 2008, ifølge New York Times.

Samtidig som Norges Bank har fått lettere tilgang på dollar, har banken også varslet flere andre grep som skal bidra til å roe finansmarkedene. Torsdag åpnet sentralbanken for støttekjøp av norske kroner, mens ordningen med ekstraordinære såkalte F-lån til norske banker ble utvidet.

Heretter vil det bli mulighet for slike lån med løpetid på opptil tolv måneder.

