Siden nyttår har den norske kronen stort sett falt, og torsdag morgen nådde den et historisk bunnivå.

– I løpet av den siste måneden har norske kroner svekket seg med over 20 prosent mot både euro og dollar. Hva som skjer fremover, må vi erkjenne at vi ikke vet, sier Espen Henriksen ved Institutt for finans på Handelshøyskolen BI, til TV 2.

– Hvordan vil det påvirke norsk økonomi?

– Det første som er viktig å forstå er at en kraftig kronesvekkelse er det samme som at vi alle har blitt dramatisk mye fattigere. De fleste av oss kjøper både norske og utenlandske varer og tjenester. Nå har de utenlandske varene og tjenestene blitt mye dyrere. En kraftig valutasvekkelse har omtrent samme effekt som om vi hadde tatt et stort, nasjonalt kollektivt lønnskutt, forklarer Henriksen.

Han legger til at siden lønnskostnadene for eksportrettet næringsliv faller, kan det på sikt være gunstig for investeringer og sysselsettingen i denne sektoren.

Rammer bredt

Næringsminister Iselin Nybø understreker at regjeringen jobber med målrettede tiltak for bedrifter i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Ulike bransjer blir rammet på ulike måter, på ulikt tidspunkt. Men nå er det knapt en bedrift som ikke er rammet på noen som helst måte, sier Nybø til TV 2.

Hun sier regjeringen gjør det de kan for å hjelpe det norske næringslivet.

– Vi ønsker jo at sunne, norske bedrifter skal komme seg gjennom denne krisen nå.

Den svekkede kronen kan få konkrete konsekvenser for forbrukerøkonomien i nær fremtid.

– Når kronen mister kjøpekraft, så blir det dyrere å kjøpe inn varer fra utlandet. Så prisene vil jo stige etter hvert, sier forbrukerøkonom i Sparebank1, Magne Gundersen.

Han tar bilindustrien som et eksempel.

– Vi har jo ingen bilindustri i Norge, så de kommer til å bli ganske mye dyrere etter hvert. Og det gjelder egentlig alle importvarer.

Dyster fremtid

Ifølge Espen Henriksen er det, uansett hvor gode intensjoner som myndighetene måtte ha, uhyre vanskelig å styre kronekursen.

– På 1970-, 80- og begynnelsen av 90-tallet så gjorde sentralbankene mange forsøk på å styre valutakursene. I etterpåklokskapens lys så var disse forsøkene stort sett mislykkede. Dagens valutakurssystem er et resultat av blant annet disse lærdommene. Selv om danskene lykkes rimelig godt med å knytte seg til euroen uten å ha euro, så er det grovt sett to alternativer: Enten gi opp egen valuta og bli med i euro-samarbeidet eller la kronen flyte som vi gjør.

Henriksen sier det er umulig å gi et presist svar på om dagens situasjon også vil ha konsekvenser for norsk økonomi i fremtiden.

– Gitt reaksjonene vi ser i finansielle markeder, så er mange fryktelig redde for at krisen nå ikke bare påvirker verdiskapingen de neste månedene, men at det kan redusere nivået på verdiskapingen og velferden i år fremover. Det beste anslaget vi har for kronekursen i fremtiden, er omtrent kronekursen vi har i dag. Vi vil i så fall være betydelig fattigere enn det vi var for bare noen dager siden.