Politikere er klare til å jobbe som helsearbeidere under koronakrisen

Senterparti-politikeren er ikke den eneste på Stortinget som har helsefaglig utdannelse.

Andre representanter sier de allerede har vært inne på tanken om å bruke utdannelsen sin for å hjelpe, som Høyres Kristin Ørmen Johnsen og Aps Masud Gharahkhani.

– Jeg har vært borte fra yrket i mange år, og de må nok grave langt ned i bunken før de kommer til meg, men jeg vil gjerne bidra i ulike oppdrag hvis det blir nødvendig og jeg er ønsket, sier Toppe, som er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

Hun har blant annet vært kommunelege i Bergen og i Bremanger. Toppe understreker at hun selvfølgelig vil overholde møteplikten i Stortinget, men at døgnet har 24 timer. Om helsevesenet er i ferd med å bryte sammen, er hun villig til å delta på helsedugnaden.

– Stiller opp

Helseutdannede som idag ikke jobber i helsevesenet, er bedt om å melde seg til tjeneste. Det er frykt for mangel på leger, sykepleiere og annet helsepersonell hvis et stort antall smittede blir lagt inn på sykehus.

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er imponert over hvor mange som allerede har meldt seg.

– Fantastisk å se at så mange har stilt opp. Som tidligere helsepersonell tenker jeg på alle de som nå jobber for fellesskapet. Varme tanker til dem alle. Om det er behov så stiller jeg opp, sier Gharahkhani.

Han er utdannet radiograf og har allerede vært i kontakt med radiografforbundet. Beskjeden var at det uten tvil kom til å bli press på radiologiske tjenester på grunn av korona-pandemien.

Ber hamstrere tenke på helsepersonell

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre er sykepleier. Hun har også vært lektor i sykepleievitenskap og veiledet sykepleiestudenter.

Politikeren fra Drammen sier hun føler med de som nå er i beredskap eller på jobb i helsesektoren. Hun ber folk tenke på at hamstring betyr at helsepersonell som kommer fra vakt, blir møtt med tomme hyller.

– Blir det virkelig kritisk, så stiller jeg jo opp. Er noe rusten i faget, så de som innkaller må vurdere om de har bruk for meg og min kompetanse, sier Ørmen Johnsen.

Uaktuelt å melde seg

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen er også sykepleier og skriver i en sms at hun har den dypeste respekt for den jobben som gjøres av de som jobber i helsetjenesten for tiden.

– Selv er jeg i den situasjonen at jeg ikke har anledning til å melde meg til tjeneste nå. Selv om jeg gjerne skulle deltatt i dugnaden som helsearbeider, håper jeg på forståelse for at det nå er en viktig tjeneste for samfunnet å sikre at Stortinget er beslutningsdyktig, sier stortingspresident Wilhelmsen Trøen.