Det bekrefter 31-åringen til NRK.

– Jeg har kjent på den følelsen en stund, og så kom jeg frem til i fjor at jeg skulle gi meg selv en sesong til for å se hva jeg får til, sier Haver-Løseth til NRK.

Hun har vært profesjonell alpinist i 16 år, og er glad for at hun nå har tatt avgjørelsen om å sette karrièrepunktum.

– Det er en deilig følelse at jeg tok den avgjørelsen, jeg kjenner at det er på tide, understreker hun til NRK.

Haver-Løseth debuterte i verdenscupen i 2006, og tok sin første verdenscupseier ti år senere i 2016. Dette var den første norske seieren i kvinnenes verdenscup siden 2002.

I desember 2018 måtte Haver-Løseth opereres for en kneskade etter et fall under verdenscupen i Semmering. Hun mistet resten av sesongen.

I november 2019 kjørte hun sitt første verdenscuprenn etter skaden og slo til med en sterk 5. plass.

Torsdag publiserte Haver-Løseth et innlegg på Instagram der hun forklarte valget hun nå har tatt.

– Da var enden kommet for dette fantastiske eventyret som har vært livet mitt i alle disse årene. Jeg så ikke for meg å avslutte karrièren min blant alt som foregår i verden, men det har gjort det mye klarerer for meg at det finnes viktigere ting i livet enn hvor fort man skal kjøre neste renn. Jeg har hatt det utrolig gøy denne sesongen, men det er på tide, skriver hun.

– Jeg er takknemlig for alt denne idretten har lært meg. Det har vært livets skole, og en ydmyk erfaring. Alt jeg kan si er tusen takk til alle som har vært en del av denne reisen, alle som har heiet meg fram, og alle som har støttet meg. Hjertet mitt er varmt, og jeg gleder meg til å starte et nytt kapittel, avslutter Haver-Løseth.